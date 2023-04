Habach: Wohnmobil-Fahrer landet mit über 0,5 Promille in Pferdekoppel

Habach - Ein 71-Jähriger hat in Habach sein Wohnmobil in einer Pferdekoppel geparkt. Der Fahrer hatte über 0,5 Promille.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Freitag (7. April) in Habach. Ein 71-Jähriger aus Riegsee fuhr gegen 16.10 Uhr mit seinem Wohnmobil bei Obermühle einen Betonweg bergauf. Oben angekommen stellte der Fahrer fest, dass die Straße wegen des Osterfeuers gesperrt war. Daraufhin wollte der 71-Jährige den Betonweg rückwärts wieder herunterfahren. Dabei verfehlte er diesen, durchbrach den Zaun einer neben dem Weg befindlichen Pferdekoppel und fuhr in dieser bergab. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Ein Alkotest bei dem Wohnmobilfahrer ergab laut Polizei einen Wert von über 0,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, den 71-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. Am Zaun der Koppel entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro.