Halle in Vollbrand: Brand auf Bauernhof in Antdorf verursacht hohen Schaden

Von: Andreas Baar

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine landwirtschaftliche Halle bereits in Vollbrand. © Dominik Bartl

Antdorf - In Antdorf/Rieden brannte eine Halle auf einem Bauernhof. Menschen und Tiere wurden nicht verletzt. Der Schaden liegt im hohen sechsstelligen Bereich.

Über den Notruf der Integrierten Leitstelle wurde am Samstag (29. April) kurz nach 1.30 Uhr der Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens im Antdorfer Ortsteil Rieden mitgeteilt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von den regionalen Feuerwehren und der ebenfalls alarmierten Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Penzberg stand eine landwirtschaftliche Halle bereits in Vollbrand. „Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Einsatzkräfte“ konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude weitestgehend verhindert werden, so Alexander Huber, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

„Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Einsatzkräfte“ konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude weitestgehend verhindert werden, heißt es von der Polizei. © Dominik Bartl

Durch das Feuer wurden jedoch neben dem Gebäude auch Futtermittel sowie diverse landwirtschaftliche Maschinen und Fahrzeuge zerstört. © Dominik Bartl

Maschinen und Futter zerstört

Bei dem Brand wurde glücklicherweise niemand verletzt, auch kamen keine Tiere zu Schaden. Durch das Feuer wurden jedoch neben dem Gebäude auch Futtermittel sowie diverse landwirtschaftliche Maschinen und Fahrzeuge zerstört. Der entstandene Schaden dürfte den ersten Schätzungen der Polizei zu Folge im hohen sechsstelligen Bereich liegen.

Neben der Antdorfer Feuerwehr waren weitere Kameraden aus der Region im Einsatz. © Dominik Bartl

Die Feuerwehren rückten mit Atemschutz und Drehleiter an. © Dominik Bartl

Kripo Weilheim ermittelt

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die ersten Ermittlungen vor Ort. Die genauen Umstände beziehungsweise Details zur möglichen Brandursache „sind zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch unklar“, so Pressesprecher Huber. Diese seien Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen.