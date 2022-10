Handys für Hummeln: Altgeräte im Penzberger Rathaus abgeben

Von: Andreas Baar

Der Sammelbehälter für die Altgeräte steht im Foyer des Rathauses. © Stadt Penzberg

Penzberg – Die Stadt Penzberg macht bei einer Handy-Sammelaktion mit: Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) finanziert damit einen Insekten-Schutzfonds.

Die Zahl alter und defekter Mobiltelefone in deutschen Haushalten steigt an. Viele landen im Hausmüll. Was aber verboten ist, außerdem enthalten die Geräte wertvolle Rohstoffe. Die NABU-Althandysammlung „ermöglicht einen verantwortungsvollen Umgang mit werthaltigen Metallen“, heißt es vom Rathaus. Deshalb macht die Stadt bei der Aktion „Handys für Hummel, Biene & Co.“ mit – bei dieser werden Elektrogeräte wiederverwendet und in den Materialkreislauf zurückgeführt.



Abgeben: Alte Handy, Tablets, Netzteile und Ladekabel können zu den Öffnungszeiten im Rathaus abgegeben werden. Der Sammelbehälter steht im Foyer.

Der NABU-Partner AfB bereitet laut Stadt funktionsfähige Handys wieder auf, löscht die Daten ordnungsgemäß und verkauft die Geräte. Der Naturschutzbund erhält einen festen jährlichen Zuschuss von seinem Partner Telefónica – dieses Geld fließt in den NABU-Insektenschutzfonds. Mit diesem werden zum Beispiel Ackerflächen und Wiesen gekauft und als Lebensraum für Insekten gesichert. Zusätzlich werden nützliche Blühstreifen angelegt, Hecken gepflanzt und Insektenhotels aufgestellt.