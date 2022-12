„Hannis Eismärchen“: Silent Discos nur schwach besucht

Es war recht leise: Die Gäste hörten die Musik nur über Kopfhörer. © Antonia Reindl

Penzberg – Silent Disco: Knapp 80 Tanzende bewegten sich zur Musik über das Kunsteis. Im Rahmen von „Hannis Eismärchen“ setzte man auf Kopfhörer, nicht auf Lautsprecher.

Es war in der Tat recht leise auf der Eisfläche. Das aber lag nicht allein an dem neuen Format, in das man die Disco bei „Hannis Eismärchen“ gepackt hatte, sondern auch daran, dass die Schlittschuhfläche nicht allzu rege befahren wurde. Man brachte erstmals eine Silent Disco auf das Kunststoffeis. Dabei konnten die Tanzenden die Musik allein über Funkkopfhörer wahrnehmen. Der Andrang aber hielt sich am ersten Tag in Grenzen – trotz Traum-Winterwetter. Am zweiten Tag war dann schon etwas mehr los auf dem Kunsteis.



Eigentlich die perfekte Kulisse. Überall funkelnde Lichter, eine Schneelandschaft und weitere Flocken vom Himmel. An der Atmosphäre dürfte es nicht gelegen haben, dass es nur wenige Kinder und Jugendliche auf die Eisfläche, oder eher auf die Tanzfläche, am Stadtplatz zog. Und in dieser überschaubaren Menge trugen nur wenige einen leuchtenden Funkkopfhörer. Damit war es quasi eine Silent Disco in doppelter Hinsicht.

Neues Konzept

Doch auf Anfang. Bereits „bei den Planungen des Eismärchens 2021/2022, das Corona-bedingt abgesagt werden musste, kam der Gedanke auf, eine Silent Disco zu veranstalten“, verriet Monika Engel von der Stadt Penzberg wenige Tage vor dem Tanzvergnügen. Man habe unter anderem „ein neues, ansprechendes Veranstaltungsformat“ entwickeln wollen, erläuterte sie. Zudem sollte der Lärmschutz für die Anwohner gewährt sein. „Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste“, meinte Engel da. Auch wäre es „schön“, wenn die Schlittschuhlaufenden beziehungsweise Tanzenden helle Kleidung tragen würden, in Weiß oder Neonfarben. Denn: „An den Abenden wird Schwarzlicht eingesetzt“.



Verstreut, aber dennoch sichtbar: Hier und da sah man als Zaungast ein Leuchten auf der Eisbahn, genauer gesagt auf den Ohren. © Antonia Reindl

Am ersten Tag des Disco-Geschehens konnte man vor 18 Uhr einige Schlittschuhläufer beobachten, die zu weihnachtlicher Kindermusik schlitterten. „In der Weihnachtsbäckerei“ und andere Klassiker schallten aus den Lautsprechern. Pünktlich um 18 Uhr wurde es dann still auf der Bahn. Musik war aber noch auf dem Schmankerlmarkt zu hören. Wer zu Tönen schlittschuhfahren wollte, der konnte sich nun einen Funkkopfhörer ausleihen. Ein Tagesticket gelöst, zehn Euro Pfand hinterlegt, schon konnte es damit auf die Tanzfläche gehen. In drei verschiedenen Farben konnte der Funkkopfhörer leuchten. Rot – Blau – Grün. Drei Farben, drei Kanäle, drei verschiedene Playlists. Rund eine Dreiviertelstunde nach Beginn der dreistündigen Silent Disco war die Bahn jedoch nur mäßig befahren. Eine gute Handvoll Kinder und Jugendlicher hatte ein Leuchten auf den Ohren. Das Schwarzlicht, das die Fläche bestrahlte, brachte daher nur vereinzelt Helles zum Leuchten. An der Kasse erwartete man derweil gut gelaunt Gäste. Eine große Kiste mit Funkkopfhörern stand hinter dem Tresen nur einen Griff entfernt. Auf der Theke lag ein Info-Zettel, der aufklärte, auf welchem Kanal was zu hören ist. Kanal eins: aktuelle Hits. Kanal zwei: Rock. Kanal drei: Schlager.

Zweiter Tag: Besser besucht

Ein Junge zahlte da gerade den Eintritt. Ob er auch einen Kopfhörer haben wolle, fragt man ihn. Erst einmal nicht, antwortete er und steuerte freudig die Synthetik-Eisfläche an. Am Samstag war die Bahn dann schon deutlich besser besucht – und auch mehr Leuchten inmitten der Pirouetten und Kufenschwünge zu sehen. Gegen 19 Uhr. Elf Bestellungen auf einmal, meint Engel hinterm Kassentresen. Vor ihr liegen die georderten Kopfhörer bereit zur Abholung, munter leuchtend.



„Wir haben uns ein bisschen mehr erhofft“, zieht Monika Engel dann am Montag das Fazit. Am Freitag seien es zehn Leute mit Kopfhörern auf dem Eis gewesen. Samstag deutlich mehr, nämlich 65. „Die, die’s gemacht haben“, denen habe es gefallen, meint Engel. Am Sonntag sei ein Junge noch einmal da gewesen, und wäre am liebsten ein drittes Mal mit Kopfhörern auf die Eisbahn gegangen, erzählt sie. Und auch die Mannschaft hinterm Tresen war mit Freude dabei, „ein supertolles Team“. Die Silent Disco habe man heuer „ausprobiert“, meint Engel. Ob es die Variante beim nächsten „Eismärchen“ wieder gibt, steht noch nicht fest.