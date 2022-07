Hartes Rennen: MTB-Fahrerin Tanja Priller schafft Top-Ten in den Dolomiten

Von: Max Müller

In den Dolomiten fuhr Tanja Priller aus Penzberg in die Top-Ten. © Privat

Penzberg – Die Penzberger MTB-Fahrerin Tanja Priller schaffte es beim Rennen in den Dolomiten in die Top-Ten. Bei der Alpentour landete sie auf das Treppchen.

„Der härtesten und spektakulärsten Mountainbike-Marathon der Welt“ steht auf der Webseite des „Hero Dolomites“. An dem Rennen des internationalen Radsport-Verbands (UCI) in den italienischen Dolomiten nahm auch Tanja Priller teil. Auf einer Strecke von 60 Kilometern fuhr die Penzbergerin auf den neunten Platz (4:30:57,8 Stunden). In der Kategorie „Damen/Donne Elite“ fuhren insgesamt 21 Teilnehmer. Auf die Siegerin Morath Adelheid fehlten Priller mehr als 35 Minuten – für einen Platz auf dem Treppchen knapp 24 Minuten.

Bei der Alpentour wurde es der dritte Platz – mit großer Anstrengung. © Privat

Ein gutes Gefühl

„Nachdem es beim letzten Rennen (Ortler Bike Marathon) gar nicht gut lief, hatte ich gehofft, hier einfach wieder ein gutes Gefühl im Rennen zu haben“, so Priller nach dem Dolomiten-Rennen. Bergauf konnte die Penzbergerin mit der Startnummer drei ein gutes Tempo vorlegen und verlor auch bergab nicht viel Zeit. Trotz des neunten Platzes kann Priller stolz auf ihre Leistung sein. Die Siegerin Adelheid Morath ist beispielsweise zweifache Olympionikin – 2008 in Peking und 2012 in London.

Auf in die Alpen

Nach dem Rennen in den Dolomiten ging es für Priller zur Alpentour ins österreichische Schladming. Bei dem viertägigem Bergmarathon absolvierte die Penzberger Bikerin eine Strecke von 220 Kilometern und 8800 Höhenmetern. Am Ende wurde sie vierte in der Kategorie Elite-Women mit einer Zeit von 4:35:02 Stunden. „Ich habe mich sehr auf die Alpentour gefreut, da die Strecken dort super schön sind und mir die Etappen auch entgegen kommen sollten“, sagte Priller. Beim Rennen hatte die 24-Jährige aber Schwierigkeiten mit den heiße Temperaturen. Magenprobleme waren die Folge, fahren auf Sparflamme angesagt. Beim Bergzeitfahren holte Priller alles aus sich raus und schaffte es unter großer Anstrengung auf das Treppchen.