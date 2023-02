Kunstzeche will wiederkommen

Heimat und Holz: Bildhauer Christoph Finkel stellt im Museum Penzberg aus

Von: Andreas Baar

Steht auf Holz: Christoph Finkel stellt seine Natur-Objekte in Penzberg aus. © Museum/Burger

Penzberg - Neue Ausstellung im Museum Penzberg: Der Holzbildhauer Christoph Finkel zeigt seine Werke. Es ist die nächste Schau der Kunstzeche.

Nach der Ausstellung ist vor der Ausstellung: Die Kunstzeche-Schau „Notstromaggregat“ im städtischen Museum Penzberg - Sammlung Campendonk ging am 29. Januar zu Ende, am Samstag (11. Februar) startet dort schon die nächste Präsentation des Vereins. Zu Gast ist der Bad Hindelanger Bildhauer Christoph Finkel. Dieser schwärmt vom Holz als Kunst-Material.

Qualität gefiel Besuchern

Bei der Kunstzeche ist man „sehr zufrieden“ mit der vorherigen Ausstellung. Das sagt Kuratorin Gisela Geiger über „Notstromaggregat“. 30 Künstler, aus der Region und Freunde der Kunstzeche, hatten circa 80 Exponate im Museum Penzberg – Sammlung Campendonk gezeigt. Die Resonanz sei positiv gewesen, sagt Geiger. „Die Mischung hat es gemacht, auch die Qualität.“

Laufzeit, Eröffnung und Führung Die Ausstellung mit Christoph Finkel läuft vom 11. Februar bis 16. April im Museum Penzberg – Sammlung Campendonk. Eröffnung ist am Freitag (10. Februar) um 18 Uhr. Infos unter www.museum-penzberg.de. Im Begleitprogramm gibt es am Donnerstag (2. März) im Rahmen von „Kunst & Wein“ von 18 bis 21 Uhr eine Führung mit Kuratorin Gisela Geiger. Anmeldung (7 Euro) bis 1. März per E-Mail an museum@penzberg.de.

Holz ist Familiensache

Jetzt die neue Schau. Den Bildhauer Christoph Finkel habe man bewusst gewählt, so die Kuratorin. Er sei verwurzelt in der Region, in der Natur und den Bergen seiner Allgäuer Heimat – und habe eine „sehr eigene Handschrift“. Vor allem arbeitet Finkel mit Vorliebe an einem Material, dass für Nachhaltigkeit steht. Holz ist Familiensache bei ihm; Vater, Großvater und Urgroßvater waren Wagner und Schlittenbauer. Als Kind verbrachte er viel Zeit in der väterlichen Werkstatt.

Zum Holz, dem Naturprodukt seiner Heimat, hat er ein deshalb ein besonderes Verhältnis. „Ich mag die Ehrlichkeit und die Konsequenz, mit der Holz bearbeitet werden muss, und das sollte im fertigen Werk zu spüren sein“, sagt der Finkel, der auch erfolgreich im Sportklettern und Bouldern war und als Bundestrainer wirkte. Trotz des massiven Charakters des Werkstoffs, ist es Finkel Ziel, in seinen Arbeiten „viel Leichtigkeit und Transparenz“ zu vermitteln.

Kunstzeche will wiederkommen

Für die Kunstzeche soll es nicht die letzte Ausstellung im Penzberger Museum sein, betont Kuratorin Gisela Geiger. „Wir kommen gern.“