Heimisches statt Thujen: Garteneinsatz am ehemaligen Steigenberger Pfarrhaus

Von: Andreas Baar

Teilen

Mit der Motorsäge ging es der Thujenhecke zu Leibe. © Pfarrei

Penzberg – Mit Motorsäge und Häcksler ging es der Thujenhecke am ehemaligen Steigenberger Pfarrhaus an den Kragen.

Die Aktiven der Pfarrei Christkönig und des interreligiösen Umwelt-Teams waren im Garteneinsatz: Unter Leitung von Bernd Watzlawek ging es mit Motorsäge und Häcksler der Thujenhecke am ehemaligen Steigenberger Pfarrhaus an den Kragen.

Mit Rücksicht auf den Sichtschutz für die Hausbewohner sollte es aber keinen Kahlschlag geben, so Margareta Drexel von der Kirchenstiftung Christkönig. Daher wurden entlang des Wegs zwischen der Kirche Unsere liebe Frau von Wladimir und dem Garten nur die äußeren Äste der Thujen gekappt. Der nach innen gerichtete Teil der Hecke bleibt vorerst bestehen – dafür werden an der Außenseite heimische Sträucher neu gepflanzt. Wenn Heckenrose, Holunder und Haselnuss dann groß genug sind, soll auch der innere Heckenteil weggenommen werden.



„Das Projekt ist gedacht als Beitrag zum Vogel- und Insektenschutz“, so Drexel. Denn Thujen würden heimischen Arten weder Nistmöglichkeiten noch Nahrung bieten. Die Pfarrei, die EMAS zertifiziert ist, hat seit Sommer 2021 für die Bewirtschaftung ihrer Flächen einen Grünpflegeplan. Dieser soll zu mehr Nachhaltigkeit und Artenschutz anstoßen (Rundschau berichtete). So werden die Grünflächen außerhalb des Kindergartens nur noch zweimal jährlich gemäht, um Blumenwiesen entstehen zu lassen. Doch auch in den Beeten soll dank extra Pflanzaktionen mehr für die Insekten getan werden.