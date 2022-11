Heiß auf Fasching: Narrenzeit beginnt in der Penzberger Region

Von: Andreas Baar, Max Müller

Faschingsfieber: In Benediktbeuern gab es auch stets Gardetreffen. © Archiv-RS

Penzberg – Die Narrenzeit beginnt vielerorts am Freitag, 11. November: Auch in Penzberg, Benediktbeuern und Sindelsdorf ist man schon heiß auf den Fasching.

Für die bei der Jahreshauptversammlung einstimmig im Amt bestätigte Vorstandschaft des Organisationskomitees (OK) Penzberger Fasching und alle Beteiligten wird es am Freitag (11. November) ernst: Ab 10 Uhr wird vor dem Café Freudenberg mit Sektempfang und Weißwurstfrühstück die närrische Saison eingeleitet.

Vorstandschaft des Organisationskomitees (OK) Penzberger Fasching: (Foto v.l.) Vorsitzender Holger Fey, Revisorinnen Manuela Daxl, Stellvertretender Vorsitzender Benedikt Brennauer, Schriftführerin Kathrin Cardello, Präsident Maxi Eller sowie Kassiererin Birgit Freudenberg. © Verein

Pünktlich um 11.11 Uhr ertönt dann wieder der traditionelle Penzberger Ruf „Laßt’s net aus“. Abends werden dann bei der feierlichen Proklamation in der Stadthalle die Prinzenpaare, Hofstaat und Garden vorgestellt. Los geht es um 19 Uhr – Einlass ab 18.30 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Närrischer Auftakt in Beneditkbeuern

Auch in Benediktbeuern steht die närrische Jahreszeit vor der Tür: Am Freitag (11. November) ist ebenfalls Faschingsauftakt bei den Beira Maschkera.

Die Beira Maschkera feiern an diesem Tag um 17.17 Uhr am Dorfplatz den Auftakt in die närrische Zeit. Vorgestellt werden die Garden und die Prinzenpaare. Unter dem Motto „Casino“ sind alle Faschingsnarrischen dann ab 21. Januar zu den verschiedenen Veranstaltungen und Bällen eingeladen. Höhepunkt ist am Dienstag (21. Februar) der Faschingszug ab 13.33 Uhr in Benediktbeuern.

Garden buchen Auftrittsanfragen für die Garden können per E-Mail an Info@beira-fasching.de geschickt werden. Weitere Infos zum Fasching in Beneditkbeuern gibt es online auf der Maschkera-Webseite.

Übrigens: Die Garden mit ihren insgesamt 38 Tänzerinnen trainieren bereits seit Mai fleißig und fiebern den Auftritten entgegen, heißt es von der Jugendleitung des Vereins Beira Maschkera.

Faschings-Vorfreude in Sindelsdorf

Endlich ist es wieder soweit: Die Garden des Sindelsdorfer Faschings können wie so viele andere Maschkera nach zwei Jahren Corona-Zwangspause mit dem Saisonauftakt am 11. November endlich durchstarten. Die Prinzengarde wird von Prinzessin Lisa II. „vo de sektnarrischen Gardeschix’n“, bürgerlich Lisa Riederauer (Foto Mitte) und Prinz Thomas I. „da Finanzer vo da Sindelsdorfer Burschenschaft“, bürgerlich Thomas Leibrandt (Foto rechts) angeführt. Prinzessin Lisa ist mittlerweile zehn Jahre beim Fasching dabei und zum krönenden Abschluss nochmal Prinzessin. Prinz Thomas hat noch keine Erfahrung in einem närrischen Amt, ist jedoch gespannt auf die Zeit die nach dem 11. November kommt.

Die Sindelsdorfer Faschingsgarde. © Privat

Erneut sorgt Hofi Flori, Florian Riederauer (Foto links) für ein buntes Programm drum herum und ist gemeinsam mit dem Hofstaat unterwegs. Ein Faschingszug zum zehnjährigen Bestehen ist in Planung, hört man in Maschkera-Kreisen – aber Konkretes gibt es noch nicht. Auf dem neusten Stand über den Fasching in Sindelsdorf bleibt man auf der Instagram-Seite der Prinzengarde (@prinzengarde.sindelsdorf). Auftrittsanfragen kann man per E-Mail an prinzengarde.sindelsdorf@t-online.de oder per Instagram richten. Für Auftritte der Kinder- und Jugendgarde meldet man sich per E-Mail an Nicolebaur1982@googlemail.com.