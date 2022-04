Hochwasserschutz: Säubach in Penzberg soll verlegt werden

Von: Andreas Baar

Der Säubach würde an dieser Stelle nach Süden verlegt, in sein Bett käme der Damm samt Weg. © Andreas Baar

Penzberg – Die Stadt Penzberg will den Hochwasserschutz im Müllerholz und entlang des Säubachs verbessern. Dazu gehören ein großes Rückhaltebecken und ein Damm.

Es wird das nächste Millionenprojekt im städtischen Haushalt: Der Hochwasserschutz rund um das Sportzentrum im Müllerholz samt einem fast 70.000 Kubikmeter fassenden Regenrückhaltebecken werden mit Projektkosten von rund 7,7 Millionen Euro angesetzt. Diese Kostenschätzung wurde am Dienstagabend im Bauausschuss vorgelegt. Auf dem Tisch lagen zudem die Vorentwürfe des Weilheimer Planungsbüros Vogl + Kloyer.

Neben der eigentliche Bauwerksplanung für das Stadtwerke-Vorhaben ging es in der Sitzung vor allem um den Hochwasserschutz am Säubach, südlich von Montessorischule, Kinderhort und Grundschule an der Birkenstraße. Und da wird es speziell. Eigentlich sah das Konzept eine Schutzmauer entlang der nördlichen Grabenböschung vor. Was jedoch wegen der zu großen Rodung verworfen wurde. Die Idee: Den Säubach einfach nach Süden verlegen und im alten Bachbett einen Damm (Kostenansatz 470.000 Euro) bauen. Auf diesem würde dann der Weg verlaufen.

Brücke bei Grundschule fällt weg

Eine „Schutzeinrichtung“, sei in dem Bereich notwendig, betonte Planerin Johanna Vogl. Sie warf ökologische Vorteile in die Waagschale: Das Fließgewässer würde mit einem neuen Verlauf aufgewertet. Wegfallen würde bei der Variante zwar die Brücke bei der Grundschule – was aber kein Problem sei, so Vogl. Der Übergang sei eh marode und würde durch einen Neubau unweit der Montessorischule ersetzt, was auch den dortigen Ampelbereich an der Seeshaupter Straße entlasten würde.

Die alte Brücke über den Säubach soll verschwinden und durch einen Neubau weiter westlich ersetzt werden. © Andreas Baar

Mit der Bachverlegung kann sich der Bürgermeister anfreunden. Eine alternative Schutzmauer sei aufwändig und teuer, wandte Stefan Korpan (CSU) ein. Das Bauwerk würde zudem wertvolle ökologische Bestände durchschneiden, ergänzte Planerin Vogl.

Kein „technischer“ Bachlauf

Grundsätzlich stieß die Bachverlegung im Ausschuss auf Zustimmung. Das Vorhaben bedeute jedoch schon einen „Eingriff in die Natur“ mahnte Armin Jabs (BfP). Sebastian Fügener (Grüne) fand die Idee eigentlich gut, will dann aber einen naturnahen Gewässerverlauf: „Der Bach darf auf keinen Fall einen technischen Charakter bekommen.“



Die vorgelegte Planung erhielt den Segen des Bauausschusses: Das Gremium empfiehlt dem Stadtrat, den Vorentwurf mit dem Kostenansatz von 7,7 Millionen Euro zu weiteren Bearbeitung freizugeben. Eingearbeitet werden noch die Kosten für eine Mauer-Alternative am Säubach sowie für neue Wegeverbindungen zum Nonnenwaldstadion und zur Ahornstraße.