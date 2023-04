Hoher Schaden: Unbekannter beschädigt gleich zehn Autos in Penzberg

Von: Andreas Baar

Von einem Unbekannten wurden an der Wankstraße in Penzberg mit einem bislang unbekannten Gegenstand insgesamt zehn Autos verkratzt (Symbolbild). © panthermedia/Jens Rother

Penzberg - Ein Unbekannter hat sich in Penzberg an gleich zehn Autos ausgetobt. Der Schaden ist beträchtlich.

Laut Polizei kam es zwischen Samstag (22. April) gegen 18.15 Uhr und Sonntag (23. April) circa 15.30 Uhr an der Wankstraße in Penzberg zu den Sachbeschädigungen. Nach den aktuellen Ermittlungen bewegte sich eine bisher unbekannte Person von der Seeshaupter Straße kommend an der Wankstraße in Richtung Schrebergärten. Der Täter verkratzte mit einem bislang unbekannten Gegenstand insgesamt zehn am Fahrbahnrand geparkte Pkw. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von circa 12.000 Euro. Die Spur des Täters verliert sich an den Schrebergärten Wankstraße. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Penzberg unter Telefon 08856/92570 entgegen.