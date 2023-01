Horror-Unfall zwischen Penzberg und Schönmühl: Ehepaar stirbt noch vor Ort

Von: Andreas Baar

Teilen

Der Kleintransporter stieß vor der Einmündung Edenhof frontal mit einem in Richtung Penzberg fahrenden Pkw zusammen. © Dominik Bartl

Penzberg - Bei dem schweren Unfall auf der Straße zwischen Penzberg und Schönmühl wurden zwei Personen getötet. Ein Kleintransporter war mit einem Pkw zusammengestoßen.

Update Freitag (20. Januar), 18.40 Uhr:

Der Unfall ereignete sich am Freitag (20. Januar) gegen 13.50 Uhr auf der Staatsstraße 2063 zwischen Schönmühl und Penzberg. Laut Polizei stieß ein in Fahrtrichtung Bichl fahrender Kleintransporter vor der Einmündung Edenhof frontal mit einem in Richtung Penzberg fahrenden Pkw zusammen. Der Fahrer des Pkw, ein 74-jähriger Penzberger und seine 71-jährige Ehefrau, erlagen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die achtjährige Urenkelin auf dem Rücksitz wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Kleintransporters, ein Bad Heilbrunner (49), und der Beifahrer, ein Bad Tölzer (52), wurden mittelschwer verletzt. Die Verletzten wurden mit Rettungshubschrauber und Krankenwagen in die Unfallklinik Murnau gerbracht.

Auch Rettungshubschrauber waren an der Unfallstelle gelandet. © Feuerwehr Penzberg

Feuerwehren im Einsatz

Zur Klärung der Unfallursache und des Unfallablaufs wurde ein Gutachter an die Unfallstelle hinzugezogen. Die Feuerwehren Penzberg und Bichl waren mit mehr 30 Kräften im Einsatz und übernahmen Bergungs- und Absperrmaßnahmen. Die Staatsstraße 2063 war im Bereich für die Unfallaufnahme total gesperrt. Wie es gegen 18.30 Uhr bei der Polizei hieß, sollte die Straße wohl in nächster Zeit wieder frei gegeben werden.