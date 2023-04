Iffeldorf: Betreuung im Haus für Kinder wird ab 1. September teurer

Von: Max Müller

Teilen

Gebühren steigen: Seinen Nachwuchs im Haus für Kinder in Iffeldorf unterzubringen wird in Zukunft teurer werden. © Andreas Baar

Iffeldorf - Die Gebühren im katholischen Haus für Kinder in Iffeldorf werden zum 1. September 2023 erhöht. Zum Teil fällt es drastisch aus. Der Gemeinderat segnete das ab.

Bereits in der Februar-Sitzung beschäftigte sich der Iffeldorfer Gemeinderat mit dem Katholischen Haus für Kinder. Auch in der März-Sitzung stand die Einrichtung um den Augsburger Träger St. Simpert wieder auf der Tagesordnung. „Der Kindergarten ist uns sehr viel wert“, betonte Bürgermeister Hans Lang (SPD) eingangs. Bei den Betreuungszeiten musste sich das Gremium mit teilweise drastischen Gebührenerhöhungen befassen, was dem ein oder anderen Gemeinderat Bauchschmerzen bereitete. Tobias Färber (PWG) sprach von „einer Hausnummer“ was die Kostensteigerung angeht. Auch Ria Markowski (PWG) fand die Ansätze zu hoch – vor allem in Hinblick auf Bürger in „prekären finanziellen Situationen“. Letztere können laut Bürgermeister Lang jedoch einen Zuschuss beantragen.



Neuer Vorschlag ausgearbeitet

In der Gemeinderatssitzung im Februar wurde die vorgeschlagene Gebührenerhöhung behandelt. Dabei wurde nicht die notwendige Gebührenanpassung in Frage gestellt, sondern die letztendliche Ausgestaltung – insbesondere Staffelung der Beitragskategorien. Daher wurde der Vorschlag des Träger abgelehnt und vereinbart, einen neuen Vorschlag auszuarbeiten. Vor allem bei den langen Betreuungszeiten gibt es nun teils saftige Steigerungen. Bei den kürzeren Betreuungszeiten hat man sich für einen zarteren Einstieg entschieden. Insgesamt sind rund 150 Kinder in Krippe, Kindergarten und Hort von den Gebührensteigerungen betroffen.

Neue Gebühren zum 1. September • Die Beiträge für verschieden Buchungskategorien ändern sich ab dem 1. September. Hier ein paar Auszüge:

Grundbeitrag Regelkind: 3 bis 4 Stunden (120 statt 111 Euro); 5 bis 6 Stunden (144 statt 121 Euro); 6 bis 7 Stunden (156 statt 128 Euro), 8 bis 9 Stunden (180 statt 138 Euro). • Krippenbeitrag: 3 bis 4 Stunden (240 statt 234 Euro); 5 bis 6 Stunden (288 statt 266 Euro); 6 bis 7 Stunden (312 statt 281 Euro), 8 bis 9 Stunden (360 statt 313 Euro). • Beitrag für Kindergartenkinder (U3): 3 bis 4 Stunden (180 statt 170 Euro); 5 bis 6 Stunden (216 statt 190 Euro); 6 bis 7 Stunden (234 statt 202 Euro), 8 bis 9 Stunden (270 statt 216 Euro). • Hortbeitrag: 1 bis 2 Stunden (96 statt 90 Euro); 2 bis 3 Stunden (108 statt 96Euro); 3 bis 4 Stunden (120 statt 102 Euro), 4 bis 5 Stunden (132 statt 108 Euro). • Ferien- und Kurzzeitbuchung: 15 bis 29 Tage (7 statt 5 Euro); 30 bis 44 Tage (10 statt 7 Euro); ab 45 Tage (13 statt 9 Euro).

Abstimmung mit Kirchenverwaltung

Alle Vorschläge sind in Abstimmung mit der Kirchenverwaltung entstanden, die in der Sitzung durch Kirchenpfleger Hans-Peter Gaugele vertreten wurde. Gaugele war sich sicher, dass man trotz der Gebührenerhöhung „im Vergleich mit den Partnergemeinden nicht schlecht dasteht“ – vor allem in Hinblick auf die Einrichtungen in Penzberg. Trotz der Bauchschmerzen vieler Räte, wurden der neue Vorschlag für die Gebührenerhöhung einstimmig verabschiedet.



Neue Hilfskraft und Aufzug

Auch der Beschluss eine neue Hilfskraft für das Kinderhaus einzustellen, fiel einstimmig. Für die Anstellung der Hilfskraft ist heuer mit Kosten von rund 30.000 Euro zu rechnen, wovon die Gemeinde –bei Zustimmung zur Anstellung- aufgrund der Defizitvereinbarung 80 Prozent, also 24.000 Euro trägt. Die restlichen 6000 Euro wird zwischen dem Träger und der Kirchengemeinde abgeklärt. Trotz der neuen Hilfskraft ist Lang noch nicht zufrieden mit dem aktuellen Personalschlüssel. Derzeit liegt man bei einer Betreuungskraft auf knapp zehn bis elf Kinder. Die Gemeinde hat sich jedoch einen Schlüssel von eins zu neun als Ziel gesetzt. Auch ein Aufzug soll im Altbau des Haus für Kinder installiert werden. Das erste Angebot liegt bereits vor. Die Kosten liegen laut Lang zwischen 80.000 und 100.000 Euro.