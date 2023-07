Iffeldorf: Gasgrill steht plötzlich in Flammen - Feuer greift auf Haus über

Von: Andreas Baar

Die Iffeldorfer Feuerwehr rückte an der Seeshaupter Straße an und löschte den brennenden Gasgrill. © Feuerwehr Iffeldorf

Iffeldorf - Ein großer Gasgrill stand in Iffeldorf plötzlich in Flammen. Das Feuer griff auf ein Holzfenster über. Die Feuerwehr löschte den Fettbrand.

Am Samstag (15. Juli) geriet gegen 19.30 Uhr an der Seeshaupter Straße in Iffeldorf beim Grillen ein großer Gasgrill mit vier Brennern in Brand. Ein 27-jähriger Iffeldorfer legte laut Polizei das Grillgut auf und ließ den Gasgrill, der nah der Hauswand stand, für kurze Zeit unbeaufsichtigt. Vermutlich kam es durch das herunterlaufende Fett zu einer Stichflamme. Der Grill stand in Flammen. Das Feuer griff auf die Hauswand, Fensterbrett und Holzfenster über. Der Holzrahmen des Fensters geriet ebenfalls in Brand. Die Iffeldorfer Feuerwehr rückte an und löschte den Fettbrand. Dann wurde das Fensterbrett entfernt. Nach einer Kontrolle mit der Wärmebildkamera rückten die Helfer wieder ab. Der Schaden durch den Brand wird von der Polizei wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.