Keine Einzelkämpfer

Iffeldorf: Heiner Grupp und Elisabeth Rieder-Grupp erhalten Ehrenamtspreis

Sichtlich gerührt zeigten sich Elisabeth Rieder-Grupp und Heiner Grupp bei der Auszeichnung. Neben Ehrenamtspreis, Urkunde und Blumen wurde den beiden auch noch ein Scheck von Bürgermeister Hans Lang (l.) überreicht. © Antonia Reindl

Iffeldorf – Gesang, Musik, Theater und lobende Worte des Bürgermeisters. Den Iffeldorfer Ehrenamtspreis erhielten das Ehepaar Heiner Grupp und Elisabeth Rieder-Grupp.

Es sei ihm eine „große Freude“, dass er diesen Preis an die beiden überreichen dürfe, meinte Bürgermeister Hans Lang (SPD), ehe er im heimischen Bürgersaal des Rathauses seine Laudatio für das Ehepaar Grupp einleitete. In seiner Lobrede sprach Lang über den Lehrer Heiner Grupp, der von seinen Schülern als „streng, aber gerecht bezeichnet“ werde. Und über die musikbegeisterte und musikbegabte Elisabeth Rieder-Grupp, die in verschiedenen Formationen aktiv ist – , etwa in der Musica Burana oder der Heuwinklband, siegend, klavierspielend, flötend.

Bald 20 Jahre trage sie die Verantwortung für die Kirchenmusik. „Das Notenarchiv kennt niemand besser wie Elisabeth“, sagte Lang. Rund um die Gottesdienste sei auch Heiner Grupp, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats, „überall präsent“.

Talent an der Feder

Doch nicht allein der Kirche und der Kirchenmusik widmen sich die beiden. Heiner Grupp beweist etwa auch Talent an der Feder und liefert wertvolle Beiträge für die Gemeindezeitung. Vor 14 Jahre habe er außerdem die Rolle des Spielleiters des Theaters Iffeldorf übernommen, erzählte der Bürgermeister. Hinzu kommen die Fairtrade-Gruppe sowie Altpapiersammlungen, die Grupp nicht nur organisiere, er sammle auch selbst mit. Elisabeth Rieder-Grupp sei im Elternkreis aktiv, ebenso im Verschönerungsverein und in der Nachbarschaftshilfe. Mehrfach sprach Lang von den „musikbegabten Händen“ der Kirchenchorleiterin. Doch ihre Finger hat sie eben nicht allein in der Musik im Spiel. „Ein wichtiger Aspekt“ der Entscheidung, das Paar auszuzeichnen: „Die Selbstverständlichkeit, mit der ihr euer Engagement ausübt“, lobte der Bürgermeister. Mit Verweis auf den fischförmigen Preis meinte Lang, dass die beiden „zu den Goldfischen im Teich Iffeldorf zählen“.



Es sei „ein Glücksfall für die Gemeinde“, so Lang weiter, dass es das Paar Mitte der Achtzigerjahre nach Iffeldorf verschlagen hat. Eigentlich hätten sie damals eine Wohnung in Penzberg gesucht, verriet Elisabeth Rieder-Grupp lächelnd. Bei „so viel Lob auf einmal, da fehlen einem fast die Worte“, sagte Heiner Grupp und meinte zu Lang, er hätte nicht so dick auftragen müssen. Doch Worte fehlten nicht, die beiden waren vorbereitet. Im Laufe der Zeit seien es immer mehr Posten und Aufgaben geworden, sagte Heiner Grupp. „Vielleicht“, weil man nicht Nein sagen könne.

Keine Einzelkämpfer

Während ihres Engagements aber hätten sie gemerkt, dass sie keine Einzelkämpfer seien, sondern Teil eines Ganzen. Das Miteinander in der Gemeinde, ein „fast schon legendärer Geist“. Das Paar dankte seinen Wegbegleitern und Heiner Grupp kündigte an, den Preis nicht als „Schlusspunkt“ zu sehen, sondern als „Ansporn“, weiter mitzumischen.



Bei der Auszeichnung waren auch zahlreiche Wegbegleitende zugegen, etwa aus den verschiedenen Musik- und Gesangsgruppen. Und so ertönten Blasinstrumente und Chorstimmen, sogar mit einem selbst geschriebenen Lied, in dem es über die Ausgezeichneten unter anderem hieß: „Die Energie verlässt euch nie.“ Und in einer Theatereinlage wurde mit viel Humor und Augenzwinkern das Paar dargestellt, das bei der Terminfindung für die Preisverleihung mit den Tücken ihres zeitintensiven Engagements zu kämpfen hat. Wildes Geblätter in den Kalendern. Ein Termin aber wurde ja gefunden – sicherlich ein weiterer Glücksfall.