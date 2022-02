Iffeldorf: Kommunaler Wohnbau fertig - Mieter sollen im Februar einziehen

Von: Andreas Baar

Das Mehrfamilienhaus am Rathausweg in Iffeldorf steht unweit des Deichstetterhauses (hinten rechts). © Andreas Baar

Iffeldorf – Der Neubau des kommunalen Mehrfamilienhauses in Iffeldorf steht. Noch aber dauert es mit dem Bezug. Zuvor ist ein „Tag der offenen Tür“ geplant.

Iffeldorfs Bürgermeister Hans Lang (SPD) war an diesem Augusttag im vergangenen Jahr hochzufrieden gewesen: „Das schaut wunderschön aus“, schwärmte er beim Hebauf über den Holzbau am Rathausweg. Mittlerweile steht das Mehrfamilienhaus, dass sich die Gemeinde im kommunalen Wohnbauförderprogramm unweit des eigenen Verwaltungssitzes im Deichstetterhaus errichtet hat. In der Kalenderwoche 5 soll die Übergabe durch die Baufirma erfolgen, hatte Lang in der Januar-Sitzung des Gemeinderats angekündigt.

Rund zwei Millionen Euro investiert

Wie berichtet, investiert die Osterseengemeinde in die Immobilie mit sieben Wohnungen rund zwei Millionen Euro. Zwar wird mit einem staatlichen Zuschuss von 800.000 Euro gerechnet, doch die Gemeinde muss für den Rest ein Darlehen über 1,11 Millionen Euro aufnehmen – allerdings zinslos über 20 Jahre. Refinanziert wird der Kredit über die Mieteinnahmen. Die Wohnungen waren über ein Bewerbungsverfahren vergeben worden, die Mieter sollen am letzten Februar-Wochenende einziehen können, wie der Bürgermeister der Rundschau sagt.

Planung für „Tag der offenen Tür“

Damit die Iffeldorfer sehen, in was das Geld geflossen ist, plant Lang zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft „Wohnen“ einen „Tag der offenen Tür“: Dieser soll am Samstag (19. Februar) stattfinden, sagte er im Gemeinderat – in welchem Rahmen, hängt allerdings von der Corona-Lage ab.