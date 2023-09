Iffeldorf: Krähenfüße in der Hofeinfahrt - Anwohnerin tritt auf die Spitze

Von: Anne Franziska Rossa

Die Penzberger Polizeiinspektion sucht in gleich mehreren Fällen nach Hinweisen (Symbolbild). © Andriy Popov/ Panthermedia

Penzberg/Iffeldorf - Krähenfüße in einer Einfahrt, zwei Unfallfluchten und ein Radl-Diebstahl: Die Penzberger Polizei bittet um Hinweise bei gleich mehreren Delikten.

Krähenfüße verteilt in Iffeldorf

In dem Zeitraum von Donnerstag (24. August, 19 Uhr) auf Freitag (25. August, 6.30 Uhr) wurden so genannte Krähenfüße in einer Hofeinfahrt am Nantesbucher Weg in Iffeldorf verteilt. Das teilt die Polizeiinspektion Penzberg mit. Eine Anwohnerin trat auf einen dieser spitzen Gegenstände und verletzte sich nach Polizeiangaben leicht an der Fußsohle. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung.

Sachbeschädigung in Penzberg

Ein 46-jähriger Penzberger stellte sein Auto von Sonntag (20. August, 14 Uhr) auf Montag (21. August, 6.45 Uhr) am Schloßfeldweg in Penzberg ab. Als er zum Auto zurückkehrte, stellte er laut Polizeiangaben einen langen Kratzer an der linken Fahrzeugseite fest. Nach dem Schadensbild wurde dieser vermutlich durch einen spitzen Gegenstand verursacht, teilt die Polizeiinspektion Penzberg mit. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Auto angefahren und geflüchtet

Am Samstag (26. August, 8.20 Uhr bis 8.50 Uhr) stellte laut Polizei eine 50-jährige Penzbergerin ihr Auto für eine halbe Stunde auf dem Rewe-Parkplatz an der Straße des 28. April 1945 ab. Bei ihrer Rückkehr stellte sie eine Beschädigung des Autos vorne rechts fest, teilt die Penzberger Polizeiinspektion mit. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000. Der Verursacher des Schadens beging Unfallflucht, so Polizei.

Radl-Diebstahl in Sindelsdorf

Laut Polizei sperrte ein 25-jähriger aus Mönchengladbach am Donnerstag (24. August) sein Fahrrad der Marke Cube am Weilbergweiher in Sindelsdorf ab. Am Lenker war ein Faltzelt befestigt. Dieses Zelt wurde von einem Unbekannten gestohlen, teilt die Penzberger Polizeiinspektion mit. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf rund 140 Euro.

Hinweise in allen Fällen erbittet die Polizeiinspektion Penzberg unter Telefon 08856/92570.