Iffeldorf: Kupferdiebe machen reiche Beute auf Baustelle

Von: Andreas Baar

Teilen

Die unbekannten Täter flexten laut Polizei die Vorhängeschlösser mehrerer Lagercontainer auf und entwendeten Kupferleitungen. © picture alliance/dpa

Iffeldorf - Beute im Wert von rund 17.000 Euro machten Diebe auf einer Baustelle in Iffeldorf. Die Täter hatten es auf Kupferleitungen abgesehen.

Zu dem Kupferdiebstahl kam es in der Nacht von Dienstag (5. September), 19.30 Uhr, auf Mittwoch (6. September), 6.45 Uhr, auf einer Baustelle an der Seeshaupter Straße in Iffeldorf. Die bislang unbekannten Täter flexten laut Polizei die Vorhängeschlösser mehrerer Lagercontainer auf und entwendeten Kupferleitungen im Wert von circa 17.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Penzberg unter Telefon 08856/9257 0 zu melden.