Über 20.000 Euro Schaden: Täter zieht Spur der Verwüstung in Iffeldorf

Von: Andreas Baar

Teilen

Die Polizei konnte den verdächtigen Iffeldorfer nach einer Verfolgung festnehmen (Symbolbild). © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Iffeldorf - Ein Mann randalierte an der Hofmark in Café, Gasthof und Schule. Zudem weckte er eine Frau in der Wohnung. Ein 24-Jähriger wurde festgenommen.

Zu den Straftaten kam es laut Polizei am Sonntag (25. Juni) zwischen 2 und 2.45 Uhr im Bereich Hofmark. Eine Person drang dabei in die Geschäftsräume des Cafés Hofmark ein. Dort verwüstete der Täter Teile der Räumlichkeiten und machte Lebensmittel unbrauchbar. Im benachbarten Landgasthof Osterseen setzte die Person ihre Spur der Verwüstung fort. Nachdem mehrere Fensterscheiben eingeschlagen wurden, beschädigte der Täter den Innenbereich der Gastronomie. Nachdem er noch verschiedene Lebensmittel entwendete, verließ er das Gebäude.

Schlafende Frau aufgeweckt

Bevor er in den Gasthof eindrang hatte der Täter im Café die zwei Wohnungen aufgebrochen. Dabei traf er in einer Wohnung auf eine 70-jährige schlafende Iffeldorferin. Nachdem er die Frau aufgeweckt hatte und ein Feuerzeug von ihr forderte, verließ er, ohne etwas mitzunehmen, wieder die Wohnung. Eine Polizeistreife stellte in Tatortnähe einen verdächtigen Iffeldorfer (24) fest, der sofort die Flucht ergriff. Im Rahmen der Verfolgung wurde der 24-Jährige dann festgenommen. Bei der Verfolgung des Verdächtigen wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt.

Auch Schulgebäude und Auto beschädigt

Wie sich im Rahmen der weiteren Ermittlungen herausstellte, wurden in diesem Zusammenhang noch drei Fensterscheiben der Grundschule Iffeldorf mit Speiseeis beschmiert. Außerdem wurde der geparkte Pkw einer Iffeldorferin (27) beschädigt. Der Verdächtige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, die Ermittlungen laufen. Der Gesamtschaden durch die Taten wird von der Polizei auf mehr als 20.000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Penzberg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen oder weitere Geschädigte können sich unter Telefon 08856/92570 melden.