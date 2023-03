Iffeldorf: Unbekannter jagt Feuerwehr mit Fehlalarm raus

Von: Max Müller

Die Feuerwehr Iffeldorf rückte mit 22 Einsatzkräften aus. © Das Gelbe Blatt

Iffeldorf – Die Polizei Penzberg sucht Zeugen zu einem Missbrauchsfall: Ein Unbekannter schlug in Iffeldorf einen Brandmelder ein.

Eine bislang unbekannte Person löste am Dienstag, 14. März, gegen 21.45 Uhr in einem Gasthaus in der Iffeldorfer Hofmark einen Brandmelder aus. Die Feuerwehr Iffeldorf rückte deshalb mit 22 Einsatzkräften aus. Ein Rettungswagen fuhr ebenfalls zum Einsatzort. Wie sich herausstellte lag laut Polizei allerdings kein echter Brand vor. Vor Ort wurde die eingeschlagene Glasscheibe des Brandmelders festgestellt.

Die Polizeiinspektion Penzberg ermittelt nun wegen Missbrauch von Notrufen und Nothilfemitteln gegen Unbekannt. Hinweise nimmt die Penzberger Polizei unter der Telefonnummer 08856/9257-0 entgegen.