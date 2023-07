Engagement für Kultur und Mitmenschen

Iffeldorf würdigt Engagement: Kulturpreis posthum für Brigitte Roßbeck

Von: Antonia Reindl

Für seine verstorbene Frau nahm Bernd Roßbeck (r.) den Kulturpreis aus den Händen von Heiner Grupp (l.) und Iffeldorfs Bürgermeister Hans Lang entgegen. © Antonia Reindl

Iffeldorf - Ende 2022 war die Historikerin, Autorin und Journalistin Brigitte Roßbeck verstorben. Jetzt wurde ihr posthum der Iffeldorfer Kulturpreis verliehen.

Da waren sie zu hören, die Worte, mit denen die Historikerin, Journalistin und Schriftstellerin stets so gekonnt umzugehen wusste, Worte ohne Schnörkel, ganz unbeschwert und doch von Gewicht. Am Freitag (30. Juni) wurde im Iffeldorfer Bürgersaal ein Auszug aus Brigitte Roßbecks Werk über das Deichstetterhaus in Iffeldorf zu Gehör gebracht. Ihre Stimme kann Heiner Grupp noch immer hören. Denn Grupp, der viele Jahre mit Brigitte Roßbeck durch die Kirchenarbeit eng verbunden war, besitzt eine Tonaufnahme einer „Roßbeck’schen Führung“.

Eine „Frau mit Herz“

Er sei einmal Zaungast bei einer Kirchenführung gewesen, und kurz darauf noch einmal. Er habe dabei zwei „grundverschiedene Versionen“ erlebt, die mit feinem Gespür an das Publikum angepasst gewesen seien. „Doppelter Gewinn für mich, doppelte Freude für mich“, meinte der Pfarrgemeinderatsvorsitzende. 2019 sei Roßbeck für ihre 30-jährige Führungstätigkeit von der Pfarrgemeinde geehrt worden. Ein Engagement „mit Herzblut und nie nachlassendem Eifer“, so Grupp, der 2022 gemeinsam mit seiner Ehefrau den Iffeldorfer Ehrenamtspreis erhalten hatte. Roßbeck sei eine Historikerin „mit Leib und Seele“ gewesen. Mustergültig seien ihre „exzellent recherchierten Chroniken“ zu den Iffeldorfer Kirchen. Grupp sah in der Iffeldorferin eine „außergewöhnliche Wohltäterin“, eine „universell gebildete Wissenschaftlerin“, eine „sensible Gesprächspartnerin“ und eine „Frau mit Herz“. Sie sei ein Mensch gewesen, der „für alle stets den richtigen Ton fand“. Den Kulturpreis, meinte er schließlich, „hat wohl niemand mehr verdient als Brigitte Roßbeck“.

Eine gerahmte Fotografie erinnerte bei der Verleihung an Brigitte Roßbeck. Ende 2022 verstarb die Iffeldorferin, die viel für die Gemeinschaft geleistet hat. © Antonia Reindl

Werk über das Deichstetterhaus

An diesem Tag wolle man nicht trauern, sondern das Leben feiern, betonte Bürgermeister Hans Lang (SPD). Der Rathauschef schwärmte von Brigitte Roßbecks Texten, ihrer „wunderbar leichten Feder“ und dem „versteckten Augenzwinkern“ zwischen den Zeilen. Ein paar Zeilen aus Roßbecks Feder waren anschließend auch zu hören, denn eine Passage aus ihrem Werk zum Deichstetterhaus wurde vorgetragen. Darin habe die Iffeldorferin mit leicht lesbaren Texten die Geschichte des Hauses und der Menschen erzählt, so Lang.



Engagement für Kultur und Mitmenschen

Doch Roßbeck bereicherte das Leben in der Gemeinde nicht allein als Historikerin. Der Bürgermeister hob auch ihr Engagement bei den Meisterkonzerten, ihren Einsatz für den Naturschutz und ihre Mitmenschen hervor. Sie habe ihre Fähigkeiten in den Dienst der Gemeinschaft gestellt. Bei ihrem letzten persönlichen Gespräch im vergangenen Dezember habe Roßbeck ihm gesagt, sie werde bei der posthumen Verleihung von „da oben zusehen“, erzählte Lang.

Biografien über Frauen

Brigitte Roßbecks Mann, der den Preis entgegennahm, wagte es nicht, mit seiner Rede den Worten gerecht werden zu wollen, die seine Frau bei der Verleihung gefunden und gesagt hätte. „Es wäre vermessen und zum Scheitern verurteilt“, würde er das versuchen, sagte Bernd Roßbeck. Aber in ganz eigenen Worten wusste er sich an seine Liebe zu erinnern, an die Eloquenz und Profession seiner Frau, an ihre Werke, darunter die „intensiv recherchierten Biografien“ über Frauen, etwa über die beiden Schwestern, die Friedrich Schiller einst liebte. In Anekdoten hob er aber auch Brigitte Roßbecks Zugewandtheit zu den Menschen hervor, ihre „uneigennützige Bereitschaft“, ihre Fähigkeiten für andere einzusetzen, fernab jeglicher Oberflächlichkeiten. So werde er seine Frau in Erinnerung behalten, schloss Bernd Roßbeck.



Einstimmung auf Kirchenführung

In Erinnerung ruft sich Heiner Grupp immer wieder Brigitte Roßbecks Talent, Menschen mit Wissen zu vereinnahmen. Ab und an übernimmt Grupp inzwischen eine Kirchenführung „an ihrer Stelle“. Im Vorfeld höre er sich dann gerne die Aufnahme einer „Roßbeck’schen Führung“ an. Eine bessere Einstimmung, sagte Grupp, könne er sich nicht vorstellen.