Im „Flower-Power-Look“: Penzberger Stadtfest wartet mit buntem Programm auf

Von: Max Müller

Teilen

Die Organisatoren des Penzberger Stadtfestes: (v.l.) Thomas Sendl (Abteilungsleiter Kommunikation, Kultur und Wirtschaft), Simone Hausladen (Roche Projekt-Team), Stefan Korpan (Bürgermeister), Lisa Fischer (Wirtschaftsförderin), Monika Engel und Thomas Kapfer (beide Kommunikationsteam der Stadt). © Max Müller

Penzberg – Roche und die Vertreter der Stadt sorgen unter anderem für eine lange Einkaufsnacht, Open Air-Konzerte, Bürgerworkshops am Bahnhof und einen kostenlosen Shuttlebus.

Lang ist es her: Das letzte Stadtfest in Penzberg fand 2019 statt. Nach zweijähriger Corona-Pause soll ein besonderes Event aufgezogen werden. Roche-Werkleiter Ulrich Opitz und Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) hatten in einem persönlichen Gespräch entschieden: Stadt und Roche organisieren das Stadtfest Hand in Hand. Grund dafür ist das 50-jährige Bestehen des Pharmaunternehmens in Penzberg. 1972 legte man den Grundstein für das Werk im Nonnenwald.

Vertreter der Stadt und des Healthcare-Konzerns stellten das Konzept der dreitägigen Feier im Rathaus der Presse vor. Roche-Sprecherin Simone Hausladen betonte: „Wir wollen auch die Zusammenarbeit mit der Stadt feiern und uns in der Region weiter engagieren.“ Bürgermeister Korpan stellte vor allem das Miteinander in den Vordergrund: „Wir wollen die Gemeinschaft in diesen Zeiten hervorheben und zeigen, dass man zusammenhält.“ Das Unternehmen tritt in diesem Jahr eben nicht nur als finanzieller Sponsor in den Vordergrund, sondern auch als Partner der Stadt.



„Etwas Nachhaltiges schaffen“

Der Fokus der Feierlichkeiten Ende Juni soll laut Kulturamtschef Thomas Sendl nicht nur im Moment selbst liegen. Die Organisatoren wollen auch heuer wieder „Inhalte vermitteln und etwas Nachhaltiges schaffen“. 2013 konzipierte man beim Stadtfest den Barfußpfad auf Gut Hub und 2019 zum 100-jährigen Stadtjubiläum den „Platz der Städtepartnerschaft“ am früheren Bahndamm.



Feuerwehrler Christian Abt ging 2019 baden. © RS-Archiv

Die Roche-Grundsteinlegung von 1972 hat nicht nur organisatorische Einflüsse. Auch vom Design will man an die 70er-Jahre erinnern: Das neue Werbeplakat zeigt sich im bunten „Flower-Power-Look“. So bezeichnete ihn zumindest Sendl beim Pressetermin. Gefeiert wird ebenfalls mit einem bunten Programm, das insgesamt acht DIN A4-Seiten umfasst, vom 24. bis 26. Juni.

Startschuss am 24. Juni

Startschuss für die partnerschaftlichen Feierlichkeiten der Stadt und Roche sind am 24. Juni. Dann steht unter anderem die lange Einkaufsnacht auf dem Programm, an der sich mehr als 20 Geschäfte in der Stadt beteiligen. Hinzu kommen beispielsweise Walking-Acts, Illuministen und die Eröffnung einer Open Air-Ausstellung, die den Wandel Penzbergs darstellen wird. Beim Straßenmusikfest spielen „Grasset 4“, „Flowsi feat. DJ Spliff“ und „Ro Clausman“.

Das musikalische Programm auf dem Stadtplatz wird gestaltet von „The Foundation“ und „Night Fever“, die sich auf die Songs der „Bee Gees“ spezialisiert haben. Tickets für die Coverband kosten auf dem freien Markt normalerweise zwischen 30 und 50 Euro. Auf dem Penzberger Stadtplatz wird es das Event kostenlos zu sehen geben. Bereits am ersten Tag des Stadtfests fährt auch ein kostenloser Shuttlebus von 18 bis 0.30 Uhr durch Penzberg.

Programm: 24. Juni: Stadtfest mit langer Einkaufsnacht, Innenstadt, ab 18 Uhr Konzert „The Foundation“, Stadtplatz, 20 bis 21.30 Uhr

Konzert „Night Fever“, Stadtplatz, 22 bis 24 Uhr

25. Juni: Matinee der Städtepartnerschaften, Rathauspassage im Bereich KostBar, 11 Uhr

Workshop Bürgerbahnhof, Bahnhof, 10 Uhr

Roche-Rocknacht, Stadtplatz, „Jam as United“ 18 bis 19.30 Uhr, „Brass da la Vista“ 20 bis 21.30 Uhr und Groovin Affairs 22 bis 24 Uhr

26. Juni: Interkonfessionelle Andacht, Barbarakapelle, 11 Uhr

Retro-Spielfest, Berghalde, 13 bis 17 Uhr

Abschlussfest am Bürgerbahnhof – Eröffnung der ehem. Wartehalle als Veranstaltungsraum, 19 Uhr

Bahnhof wird reanimiert

Am zweiten Tag, Samstag, 25. Juni, der städtischen Feier steht ab 10 Uhr ein Workshop am Bürgerbahnhof auf dem Programm. Dann beginnt das „Projekt Herzstück – Bürger stellen Weichen für den Heimatbahnhof“. Die Wartehalle soll zu einem Ort der Begegnung und des Austausches für Vereine, Bürger sowie Ehrenamtsgruppen werden, heißt es im Programm des Stadtfests. Bühnenpodest-Elemente werden hierfür gebaut, Mobiliar angefertigt und dem Bahnhof wieder Leben eingehaucht. Kernstück hierfür soll die Wartehalle werden, die mit Bühnentechnik ausgestattet wird, aber auch eine kleine Küche kommt hinzu. Weitere Infos zum Projekt gibt es bei Ehrenamtsförderer Thomas Kapfer (08856/813513 oder E-Mail thomas.kapfer@penzberg.de).

Warten auf die Wartehalle: Noch laufen die Umbauarbeiten für das „Herzstück“ am Bahnhof. © Andreas Baar

Am Samstag findet ebenfalls das Matinee der Städtepartnerschaften in der Rathauspassage im Bereich der „KostBar“ statt. Dort treffen sich Delegationen aus den Partnerstädten Penzbergs bei der Musik der „New Orleans Dixie Stompers“ aus Weilheim. Beginn des Matinees ist um 11 Uhr. Abends ab 18 Uhr findet dann auf dem Stadtplatz die Roche-Rocknacht statt. Es spielen „Jam as United“, „Brass da la Vista“ und „Groovin Affairs“. Auch die Stadtwette steigt an diesem Tag. Zu diesem Anlass versammelten sich 2019 mehr als 1000 Menschen auf dem Stadtplatz und sangen gemeinsam das Steigerlied. Der kostenlose Shuttleservice ist am zweiten Veranstaltungstag zu denselben Zeiten unterwegs wie bereits am Freitag.

Informieren: Weitere Informationen zum Stadtfest gibt es auf der Homepage der Stadt. Dort finden Interessierte auch die Fahrpläne für den kostenlosen Shuttlebus, der während der Veranstaltung durch Penzberg fährt.

Spielfest der alten Art

Der letzte Feier-Tag, 26. Juni, beginnt mit einer interkonfessionellen Andacht an der Barbarakapelle. Darauf folgt ein Retro-Spielfest auf der Berghalde. Dabei werden Spielstationen von den Penzberger Vereinen betreut. Geboten sind unter anderem Sackhüpfen, Dosenwerfen Pedalos und Kästen stapeln. Es gibt ein Puppenstück und ein Zauberer tritt auf.

Zum Abschluss spielt „Konnexion Balkon“ in der Wartehalle des Bahnhofs. „Die sind richtig durchgeknallt“, scherzt Ehrenamtsförderer Kapfer. Die Band spielt eine breite Auswahl von Barock bis Hip-Hop. Mit dem Konzert soll der neue Veranstaltungsraum eingeweiht und die Weichen für das „Projekt Herzstück“ gestellt werden.