Immer mehr Menschen bei Ausgabe: Penzberger Tafel stößt an ihre Grenzen

Von: Andreas Baar

Teilen

Wollte direkt in Penzberg helfen: Bertram Fenker spendete der Tafel Einkaufs-Gutscheine für 1000 Euro. © Privat

Penzberg – Die Penzberger Tafel stößt an ihre Grenzen. Immer mehr Menschen kommen zur Ausgabe. Darunter viele Ukraine-Flüchtlinge und afghanische Ortskräfte.

Derzeit werden die ehrenamtlichen Helfer der Penzberger Tafel mit einer stetig wachsenden Besucherzahl konfrontiert. Auch, weil viele Menschen aus der Ukraine und afghanische Ortskräfte mittlerweile in der Stadt angekommen sind. Alles in allem eine Situation, die „gleichzeitig zu immer größeren Herausforderungen führt“, wie Ursula Floßmann vom Leitungsteam berichtet. Die Tafel helfe im Rahmen ihrer Möglichkeiten, jederzeit und unbürokratisch die Menschen mit Lebensmitteln und Hygieneartikel zu versorgen. Aber: „Die Lage ist angespannt“, sagt Floßmann der Rundschau. Allein bei der jüngsten Ausgabe wurden um die 60 Tafelausweise registriert. Eine Zahl, die sich normalerweise bei 35 bis 40 eingependelt hat, wie Floßmann vorrechnet. Mehr als 300 Tafelgäste werden von den verantwortlichen derzeit insgesamt gezählt – aus Penzberg, aber auch aus Iffeldorf und Seeshaupt.

Floßmann berichtet zudem, dass einige in Penzberg lebende Ukrainer dem Tafel-Team seit vergangener Woche bei den Vorbereitungen und der Ausgabe an der Sigmundstraße behilflich sind. Sie würden dolmetschen, Besucher einweisen und sowohl die Lebensmittel als auch die Abläufe bei der Tafel ihren Landsleuten erklären. Floßmann: „Dies hilft der Tafel immens, da nur sehr wenige der ukrainischen Tafelgäste etwas Englisch sprechen.“



Laut Ursula Floßmann, die als Caritas-Vertreterin zusammen Christine Geiger (katholische Kirche) und Petra Bachmair (evangelisch-lutherische Kirche) im Leitungsteam der Penzberger Tafel engagiert ist, erfährt die Einrichtung immer mehr Resonanz. „Durch die steigenden Lebensmittelpreise kommen insgesamt wieder deutlich mehr Gäste zur Tafel“, sagt sie.

Gutscheine für 1000 Euro

Daher sind die Ehrenamtlichen dankbar, wenn sie mit Spendengeldern die Waren aufstocken und ergänzen können. „Denn mit den wöchentlich eingesammelten Waren aus den Penzberger Lebensmittelmärkten und Discountern kann der wöchentliche Bedarf nicht mehr abgedeckt werden“, mahnt Floßmann.

Da kam eine Geldspende von Bertram Fenker über 1000 Euro in Form von Gutscheinen für den Edeka-Markt wie gerufen. Der Penzberger rief Floßmann an: Es sei ihm ein großes Anliegen, die Tafel und die in Penzberg angekommenen Ukrainer zu unterstützen, damit an Ostern auch Kaffee, Nudeln, Kartoffeln, Milch und Eier zugekauft werden können. Und so schaffte der Penzberger selbst beim Supermarkt die Gutscheine an und übergab sie anschließend an die Tafel.



Informieren Die Penzberger Tafel an der Sigmundstraße 16 ist donnerstags unter Telefon 08856/8031041 erreichbar. Infos ansonsten per E-Mail an kontakt@penzberger-tafel.de und auf der Webseite der Tafel. Die Ausgabe von Lebensmitteln erfolgt Donnerstags (außer Feiertage) ab 13.30 Uhr.

Aber nicht nur Fenker, sondern auch etliche andere Spender haben Geldbeträge überwiesen, ist von Floßmann zu hören. Am vergangenen Freitag fand die Penzbergerin einen Briefumschlag ohne Absender im Tafel-Briefkasten – 15 Euro waren darin, davon wurden dann gleich Linsen gekauft.