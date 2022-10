In Flammen: Peugeot auf A95 völlig ausgebrannt

Von: Max Müller

Teilen

Auf der A95 brannte ein Auto aus (Symbolbild). © panthermedia/djumandji

Sindelsdorf- Der Peugeot einer Wolfratshauserin (20) brannte nach einem Unfall auf der A95 bei Sindelsdorf komplett aus. Der Sachschaden beträgt mindestens 13.000 Euro.

Ein 50-jähriger Penzberger fuhr am Montag (24. Oktober) mit seinem VW Touran auf der A95 in Richtung München. An der Anschlussstelle Sindelsdorf wollte der Mann abfahren. Als sich der Penzberger bereits auf der Abfahrtsspur befand, fuhr eine 20-jährige Wolfratshauserin laut Polizei mit einem Peugeot 208 in das Heck des VW Touran. Daraufhin geriet der Peugeot in Brand.

Die 20-Jährige, welche durch den Unfall leicht verletzt wurde, konnte jedoch noch rechtzeitig ihr Fahrzeug verlassen. Auch der Fahrer des VW Touran wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Fahrbahn komplett gesperrt

Einsatzkräften der Feuerwehren Murnau und Großweil gelang es schließlich den mittlerweile komplett ausgebrannten Peugeot zu löschen. Die Fahrbahn Richtung München wurde zunächst für ungefähr 30 Minuten voll gesperrt. Danach konnte die linker Spur wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Anschlussstelle Sindelsdorf selbst blieb noch eine weitere Stunde gesperrt, bis beide Fahrzeuge abgeschleppt waren.

Die Schadenhöhe am Peugeot liegt bei ungefähr 7000 Euro, am Touran bei circa 6000 Euro. Die genaue Schadenshöhe am Fahrbahn-Belag, der durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern laut Polizei dauern an.