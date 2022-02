Installation für Impfung: Vorerst letzter Infostand der Penzberger Initiative

Von: Andreas Baar

Eine Installation auf dem Penzberger Stadtplatz wirbt für Corona-Impfungen. © Privat

Penzberg – Die private Initiative „Penzberg gegen Corona – Impfen ist solidarisch“ beendet ihre Kampagne. Aufgebaut ist dazu eine Installation auf dem Stadtplatz.

Mit großen Plakaten auf dem Stadtplatz, zusammengebaut an Bauzäunen, zeigt die Initiative für Corona-Impfungen seit Mittwoch nochmals Präsenz. Die Plakate zieren die Namen der bisherigen Unterstützer – Stand 23. Februar melden die Verantwortlichen offiziell 1274 Namen.



Mit Genehmigung der Stadt, darauf legt die Initiative Wert, soll die Installation bis kommenden Mittwoch stehen bleiben. „Sie will den großen Konsens in der Bevölkerung zeigen, dass Impfen die unverzichtbare Maßnahme zur Überwindung der Pandemie und ihrer gesellschaftlichen Einschränkungen ist“, heißt es in einer Mitteilung. Ziel sei es gewesen, der „schweigenden, nicht demonstrierenden Mehrheit der Impfungen befürwortenden Bürger“ ein Gesicht zu geben.



Für diesen Samstag (26. Februar) 10 bis 12 Uhr, plant die Initiative ihren letzten Infostand auf dem Stadtplatz. Man wolle aber weiter für die Corona-Impfung werben: Auf der Homepage der Initiative gibt es Infos und es können Namensspenden abgegeben werden.