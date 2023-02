Islamische Gemeinde Penzberg: Vorsitzender Yerli hört nach 27 Jahren auf

Die Öffnung des Forums mit der Moschee war der Höhepunkt für Bayram Yerli in seiner Zeit als Vorsitzender der Islamischen Gemeinde in Penzberg.

Integration mitgestaltet

Von Andreas Baar schließen

Penzberg - Bei der Islamischen Gemeinde Penzberg (IGP) ist eine Ära zu Ende gegangen: Bayram Yerli (52) hat nach 27 Jahren nicht mehr für den Vorsitz kandidiert.

Die Islamische Gemeinde Penzberg zählt mittlerweile circa 330 Mitglieder, insgesamt gehören ihr rund 1000 Menschen an. Die Zahlen „steigen ständig“, bilanziert der ehemalige Vorsitzende Bayram Yerli stolz. Das Einzugsgebiet der Penzberger um Imam Benjamin Idriz reicht weit über die Stadt hinaus. „Von Holzkirchen bis Landshut, sagt Yerli. Herzstück ist das Islamische Forum mit der Moschee an der Bichler Straße. Einweihung wurde 2005 gefeiert, zu Besuch kam der Emir von Schardscha, Hauptgeldgeber des ehrgeizigen Projekts. Die Öffnung des Forums war ein Höhepunkt für die heimischen Muslime, bilanziert Yerli. „Wir sind damit in Penzberg angekommen.“ Die Islamische Gemeinde „ist eine feste Institution“ in der Stadt, sagt Yerli – der SPD-Ortsvorsitzender war und für die Partei aktuell im Stadtrat sitzt.

Besonderer Schlusssatz in Rede

Bayram Yerli hatte sich für seine Abschiedsrede im Islamischen Forum einen besonderen Schlusssatz ausgedacht. „Glück auf und Bismillah“ wünschte er seinen Zuhörern. Der Bergarbeiterspruch – verbunden mit der klassisch türkisch-arabischen Aufmunterungsformel, im Namen Gottes etwas Neues zu beginnen. Etwas Neues: Penzbergs Islamische Gemeinde (IGP) hat seit der Wahl am 22. Januar mit Muhammed Dugonjic, einem Bosnier, einen neuen Vorsitzenden. Für Bayram Yerli, der nicht mehr zur Verfügung stand, endete eine 27-jährige Amtszeit an der Spitze der Gemeinde.

Seit 1994 in Penzberg

Es sei an der Zeit gewesen, begründet der 53-jährige Yerli, der am vergangenen Sonntag Geburtstag feierte, seinen Rückzugsentschluss. Yerli – verheiratet mit Gönül Yerli, Vize-Direktorin des Islamischen Forums in Penzberg, und Vater dreier Kinder – hatte den Vorsitz der Gemeinde offiziell im Jahr 1996 übernommen. Yerli war schon vorher in der Gemeindearbeit aktiv gewesen, außerdem „kannte ich viele“ – darum wurde er gefragt, ob er den Job übernehmen wolle. Yerli wollte.

Der gebürtige Türke, der die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, war 1979 nach Deutschland gekommen. Seit Vater arbeitete in einer Papierfabrik bei Miesbach, 1994 kam Yerli nach Penzberg. Er erlebte den Wandel der dortigen islamischen Gemeinde hautnah mit und gestaltete diesen maßgeblich – von der kleinen, versteckten Dependance mit dem Gebetsraum an der Zweigstraße bis zum deutlich sichtbaren Islamischen Forum samt Moschee und den vielen Angeboten.



Viel Öffentlichkeit

Eines war dem Ex-Vorsitzenden immer wichtig gewesen: „Wir wollten über das normale Maß hinaus an die Öffentlichkeit gehen.“ Denn nur so, hatte er gemerkt, konnten die Muslime Vorurteile abbauen. Yerli sorgte mit seiner Frau Gönül und Imam Benjamin Idriz immer wieder dafür, dass die Gemeinde den Dialog suchte und sich aktiv am Stadtleben beteiligte. Mit Erfolg: „Wir sind ein Bestandteil der Gesellschaft in Penzberg“, sagt Bayram Yerli heute. „Wir sind eine feste Institution.“ Man sei Ansprechpartner zu Themen wie Islam und Integration, „über die Landesgrenzen hinaus“.

+ Neuer Job: Mitinhaber Bayram Yerli möchte mit dem Maida auch Werte und Ethik vermitteln. © Andreas Baar

Betriebsrat und SPD-Chef

Der gelernte Blechschlosser hat sich vielfältig in Penzberg engagiert. Lange Jahre arbeitete Yerli bei HAP, war dort Betriebsrat. Die Schließung des Werks mit rund 700 Arbeitsplätzen zum Sommer 2020 musste er hautnah miterleben – „das war eine schweige Zeit“, erinnert sich der 53-Jährige, der als 2. Bevollmächtigter der IG Metall Weilheim in die Verhandlungen involviert war. Yerli, der ehrenamtlicher Arbeitsrichter ist, stand von 2017 (als Nachfolger des kürzlich verstorbenen Markus Kleinen) bis 2021 dem SPD-Ortsverein vor. Als Konsequenz aus der bitteren Wahlniederlage 2020 trat er nicht mehr an, Clemens Meikis wurde gewählt. Für die SPD sitzt Bayram Yerli seit drei Jahren im Stadtrat.

Seit 2021 hat er einen neuen Job. Yerli hat mit Hatice Ayvaz eine GbR gegründet und betreibt das Café/Restaurant Maida neben dem Forum. Gepachtet von der Islamischen Gemeinde, die den Anbau mit Seminarräumen und Gastronomie errichtet hatte.

„Harte Zeit“

Doch so sehr sich Bayram Yerli über die positive Entwicklung der Islamischen Gemeinde in Penzberg freut: Es gab auch negative Schlagzeilen. Für ein bundesweites Rauschen im medialen Blätterwald sorgte die Beobachtung der Gemeinde durch den bayerischen Verfassungsschutz: Die Behörde warf der IGP eine Nähe zu der als verfassungsfeindlich eingestuften Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs vor. Yerli war Mitglied gewesen, trat aber aus. Die Penzberger tauchten im Verfassungsschutzbericht auf, Das Verfahren zog sich von 2007 bis 2011. „Das war eine harte Zeit“, erinnert sich Yerli. Geholfen habe die große Solidarität, die man erfahren habe. Vertreter von Politik, Kirchen, Stadt und aus der Bevölkerung sprachen sich damals für die Gemeinde aus.

Miteinander war wichtig

Bei Bayram Yerli überwiegt letztendlich aber das Positive aus seiner Zeit als Vorsitzender. Er habe in den 27 Jahren eine „verbindende Kraft“ sein wollen. „Mir waren die Nationalitäten egal. Ich habe immer den Menschen gesehen.“ Und er bedankt sich für die viele Unterstützung – beim alten Vorstand um Vize Nihad Djulic, Imam Idriz, seiner Frau und den Kindern, „aber auch der Gesellschaft in Penzberg“. Das „wertschätzende Miteinander“, wie es Yerli nennt, „hat Mut gemacht in schwierigen Zeiten“.