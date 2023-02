Islamische Gemeinde sammelt Spenden für Erdbebenopfer

Von: Andreas Baar

Unterstützung aus Penzberg: Der große Spendenscheck von Sport Conrad wurde beim Freitagsgebet überreicht – (v.l.) Muhamed Dugonjic (Vorsitzender der Islamischen Gemeinde), Bernhard Pongratz (Conrad-Filialleiter Penzberg), Imam Benjamin Idriz und Kazim Ayvaz (2. Vorsitzender der Islamischen Gemeinde). © Andreas Baar

Penzberg – Der Schock über die Ausmaße der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien ist groß bei der Islamischen Gemeinde Penzberg (IGP). Eine Spendenaktion ist angelaufen.

Der Penzberger Imam war beim jüngsten Freitagsgebet sichtlich ergriffen. Es sei eine Situation, in der „es schwer fällt, etwas zu sagen“, sprach Benjamin Idriz vergangenen Freitagmittag zu den Gläubigen in der Moschee an der Bichler Straße. Die Katastrophe in der Türkei und in Syrien sei kein lokales Ereignis, sonder „eine Sache, die die die ganze Welt erschüttert“, sagte der Imam. Viele Menschen würde „Solidarität und Menschlichkeit“ zeigen. Solidarität war auch das Wort, dass Idriz betonte, als er sich extra im Gebetsraum bei der Firma Sport Conrad bedankte.



5000 Euro von Sport Conrad

Die Geschäftsleitung des alteingesessene Penzberger Sportartikel-Unternehmens – mit Filialen in Penzberg, Garmisch und Wielenbach sowie dem großen Lager in Iffeldorf – hatte spontan beschlossen, sich finanziell für die Opfer der Naturkatastrophe zu engagieren. Eine Spende über immerhin 5000 Euro wurde im Rahmen des jüngsten Freitagsgebets überreicht. Die Wahl des Empfänger fiel bewusst auf die Islamische Gemeinde, weil so die Spendengelder in lokale Hände zum Verteilen kommen. Und so überreichte Bernhard Pongratz, Filialleiter in Penzberg, namens des Unternehmens den großen Scheck an Imam Idriz sowie den Gemeinde-Vorsitzenden Muhamed Dugonjic und 2. Vorsitzenden Kazim Ayvaz. Dugoncic und Ayvaz sind erst kürzlich in ihre Ämter als Nachfolger von Langzeit-Vorstand Bayram Yerli und dessen Stellvertreter Nihad Djulic gewählt worden.



Spenden Wer für die Erdbebenopfer spenden möchte: Islamische Gemeinde Penzberg, Sparkasse Oberland, IBAN DE14 7035 1030 0000 3671 36, BIB BYLADEM1WHM, Verwendungszweck „Erdbebenhilfe Türkei/Syrien“. Spendenbescheinigungen können ausgestellt werden.

„Es gibt so viel Leid“, begründete Conrad-Vertreter Pongratz das spontane Engagement des Unternehmens. Über die Spende freute sich Gönül Yerli, Vize-Direktorin des Islamischen Forums, sehr. Bei der Penzberger Gemeinde sind viele betroffene Familien, die Angehörige in der Region haben. „Die Menschen brauchen einen Dach über den Kopf, Lebensmittel und Medikamente“, weiß Yerli. Die Vize-Dirketorin bittet aber ausdrücklich darum, nur Geldspenden abzugeben. Dies sei vor Ort wichtiger als Sachspenden. Es geht aber nicht nur um sofortige Unterstützunghilfe, macht Yerli deutlich: „Die Menschen werden dauerhaft auf Hilfe angewiesen sein.“

Mit einem Plakat wird am Islamischen Forum um Spenden gebeten. © Andreas Baar

Geld für Hilfe vor Ort

Das gespendete Geld verteilt die Islamische Gemeinde über ihre Kontakte direkt vor Ort, berichtet Gönül Yerli. Der größte Teil der Summen gehe die Hilfsorganisation des Türkischen Roten Halbmonds.



Zum Schluss seiner Ansprache im Gebetsraum rief Iman Benjamin Idriz zu weiteren Spenden für die Erdbebenopfer auf: „Möge Gott Eure Spenden annehmen.“ Gesammelt wird nochmals nach kommenden Freitagsgebet am 17. Februar in der Penzberger Moschee. Die Spendenaktion der Islamischen Gemeinde läuft aber weiter. Eine Spendenbox steht auch im benachbarten Restaurant/Café Maida auf dem Tresen.