Jahres-Rede: Penzbergs Bürgermeister Korpan mahnt zu „Wir-Gefühl“

Von: Andreas Baar

Teilen

„Solidarität ist eine Ur-Penzberger Tugend“: Bürgermeister Stefan Korpan bei seiner Jahres-Rede im Stadtrat. © Andreas Baar

Penzberg – An Solidarität und das „Wir-Gefühl“: Daran appellierte Penzbergs Bürgermeister Stefan Korpan bei seiner Jahresabschluss-Rede im Stadtrat.

Der Penzberger Rathauschef Stefan Korpan (CSU) mahnte in der letzten Stadtratssitzung 2022 aber auch an, angesichts der Krisen nicht in eine „Schockstarre“ zu verfallen – und die Stadt weiter „liebens- und lebenswert“ zu erhalten. Penzbergs Stadtoberhaupt blickte auf ein „bewegtes aber auch bewegendes Jahr“ zurück. Neben dem Erfreulichen, wie dem wieder aufblühenden Stadtleben nach den Pandemie-Einschränkungen, erinnerte Rathauschef Stefan Korpan aber auch an den „Schock-Moment“ des russischen Überfalls auf die Ukraine und dessen Auswirkungen. Korpan würdigte in diesem Zusammenhang die Integrationsbereitschaft gegenüber den vielen Ukraine-Flüchtlingen, die in der oberbayerischen Stadt eine sichere Bleibe gefunden haben. „Solidarität ist eine Ur-Penzberger Tugend“, bekräftigte Korpan.

Der Welt ein „Wir-Gefühl“ zeigen

Doch er mahnte auch: „Wir dürfen angesichts dieser Krise nicht in eine Schockstarre verfallen.“ Die Penzberger sollten vielmehr „der Welt zeigen“, dass die Stadt von einem entschlossenen „Wir-Gefühl“ angetrieben werde – und sie dadurch ein liebenswerter Platz zum Leben bleibe.

Von Bauprojekten bis Seniorentreff

Von Korpan gab es Streicheleinheiten für die Penzberger Seele. Nämlich in Form eines positiven Jahresrückblicks auf das Stadtgeschehen und das Geschaffene in den vergangenen zwölf Monaten. Die Liste des Bürgermeisters („durchaus markante Eckpfeiler eingeschlagen“) war umfangreich. Sie reichte von Bebauungsplänen wie dem Edeka-Areal mit seine 375 Wohnungen über den Solarpark der Stadtwerke bei Gut Hub bis zur Roche-Erweiterung. Der Bürgermeister blickte zufrieden auf die Zusage für die Landesgartenschau 2028 ebenso wie auf Bürgerbahnhof, Metropol-Kulturzentrum, den städtischen Wohnungsbau an der Birkenstraße-West, Seniorentreff bis zu neuen Wohnmobilstellplätzen.

Erinnerung und Geselligkeit

Korpan betonte – besonders aktuell angesichts des Ukraine-Kriegs – die „Penzberger Erinnerungskultur“ mit den verlegten Stolpersteinen zum Gedenken an die „Mordnacht“-Opfer. Diese würden deutlich machen, dass diese „Opfer bestialischer Willkür brutal aus unserer Gesellschaft gerissen wurden“.

Auch gesellige Veranstaltungen wie Maibaum, Volksfest und vor allem das Stadtfest vergaß Korpan nicht zu erwähnen. Das ausgelassene Feiern „war Balsam für die Seele und dringend notwendig“, bekräftigte der Rathauschef.