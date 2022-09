Jahrtag der Penzberger Feuerwehr: „Hut ab“ vor freiwilligen Helfern

Gedenken an die verstorbenen Kameraden: Feuerwehrvereins-Vorsitzender Joachim Kollmuß (l.) und Bürgermeister Stefan Korpan vor den Kränzen am Penzberger Ehrenmal.

Gottesdienst, Gedenken und Lob

Von Andreas Baar schließen

Penzberg – Worte des Lobs für ihren Einsatz: Diese bekam die Penzberger Feuerwehr bei ihrem Jahrtag zu hören. Es gab auch eine Premiere.

Im vergangenen September 2021 war es nach all den Corona-Zwangspausen ein befreiender Moment für die freiwilligen Helfer gewesen: Penzbergs Feuerwehr beging ihren Jahrtag, mit Gottesdienst und Kranzniederlegung am Ehrenmal, und vor allem der feierlichen Weihe von gleich drei Fahrzeugen. Heuer war es eine Nummer kleiner, aber nicht weniger bedeutsam für die Ehrenamtlichen. Am vergangenen Sonntag (4. September) stand für die Blaulichtorganisation der Jahrtag an.

+ Die Stadt- und Bergknappenkapelle umrahmte den Jahrtag musikalisch – auch beim Marsch zurück zum Gerätehaus. © Andreas Baar

Unterstützung der Stadt

Nach dem Gottesdienst in der Christkönigskirche, gehalten vom katholischen Stadtpfarrer Bernhard Holz, ging es im gemessenen Schritt unter dem Trommelklang der Stadt- und Bergknappenkapelle über die Bahnhofstraße hoch zum Ehrenmal am Kreisel. Dort gedachte die Feuerwehr mit Kränzen ihren verstorbenen Kameraden. „Im Einsatz haben Sie gemeinsam für das Leben anderer gekämpft“, sprach Pfarrer Holz würdigend in Richtung aller Feuerwehr-Mitglieder.

Penzbergs Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) nutzte die Gelegenheit, um den Freiwilligen den städtischen Dank für ihren „unermüdlichen Einsatz“ für das Gemeinwohl zu danken. Einsätze, bei denen sich die Helfer auch immer wieder selbst in Gefahr bringen, wie der Rathauschef betonte – „das dürfen und wollen wir niemals vergessen.“ Die Stadt, versprach Korpan, werde „alles dafür tun“, dass ihre Feuerwehr auch in Zukunft bestmöglichst ausgestattet werde.

+ Premiere: Für Simone Abt war es als neue Kommandantin die erste Kommandogewalt beim Gedenken am Ehrenmal. Umrahmt wurde sie von (v.l.) Pfarrer Bernhard Holz, Kreisbrandrat Rüdiger Sobotta und Kreisbrandmeister Hubert Sterzer. © Andreas Baar

Premiere für Kommandantin Abt

Aktuell 115 aktive Feuerwehr-Angehörige zählte Korpan später – nach dem musikalisch von der Stadt- und Bergknappenkapelle umrahmten Rückmarsch – beim gemütlichen Beisammensitzen im Gerätehaus auf. „Ihr unterstützt die Stadt Penzberg immer“, lobte er die Einsatzkräfte. Korpans Fazit für so viel Engagement: „Hut ab.“ Wie wichtig neben dem Gedenken das soziale Beisammensein ist, machte Kreisbrandrat Rüdiger Sobotta deutlich: „Der Feuerwehrdienst ist vielfältig und fordert uns genug“, sagte er – deshalb dürfe man auch ruhig mal so zusammensitzen.

Für Simone Abt war es eine Premiere: Erstmals hatte sie als Kommandantin auch das Kommando über die Ehrenformation. Eine Funktion, die Abt souverän meisterte.