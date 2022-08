Jugendtreff in Penzberg: Neues Chill Out bietet mehr Platz und Angebote

Chillen, Spielen, Ratschen: Im neuen Chill Out haben die Besucher deutlich mehr Platz als im ehemaligen Hausmeisterhaus am damaligen Wellenbad. © Antonia Reindl

Penzberg - Der Penzberger Jugendtreff Chill Out hat ein neues Domizil. An der Christianstraße wurde Eröffnung gefeiert.

Das ist eine ordentliche Verspätung und war damit schon längst überfällig. Bereits im November 2020 eröffnete der neue Penzberger Jugendtreff Chill Out an der Christianstraße. Die Einweihungsfeier fand jedoch erst jetzt statt. Corona-bedingt musste nämlich der Treff immer wieder schließen oder konnte phasenweise nur für eine begrenzte Personenzahl öffnen. Beim großen Fest standen die Türen nun aber ganz weit offen.



Altes Domizil musste weichen

Auf die Geschichte des Jugendtreffs blickte Penzbergs Bürgermeister Stefan Korpan (CSU). Zwischen Buffet und Bierbänken, beides im Außenbereich des Jugendtreffs aufgebaut, erinnerte er daran, dass das Chill Out bereits 1998 gegründet worden war – von Schülern, in Eigeninitiative. Damals habe sich der Treffpunkt im linken Flügel der Stadthalle befunden, und zwar im Gewerkschaftsraum. Als 2015 die Stadthalle saniert wurde, musste der Treff umziehen. Es ging in das ehemalige Hausmeisterhaus am damaligen Wellenbad. Mit dem Neubau des Familienbads war hier aber nach rund fünf Jahren das Ende beziehungsweise der Abriss 2020 besiegelt. Das Haus musste weichen.

Sind als Betreuer für die Jugendlichen da: Florian Koller und Bettina Stocker. © Antonia Reindl

270.000 Euro an Kosten

Nun hat das Chill Out ein neues Zuhause gefunden: an der Christianstraße 8. Einfach einziehen war aber nicht. Hier sei „viel Aufwand“ betrieben und seien „große Umbaumaßnahmen“ unternommen worden, sagte Korpan. Kosten in Höhe von 270.000 Euro wirft der Bürgermeister in den Raum, die umfangreichen Bauhofleistungen noch nicht berücksichtigt. „Das rechnen wir lieber nicht dazu“, so der Rathauschef. Und: „Wir haben keine Förderungen bekommen.“

Das sind die Öffnungszeiten Ein gelb leuchtendes Schild am Gebäude weist nicht nur auf den Eingang des Chill Out hin, sondern auch auf die Öffnungszeiten: Montag von 18.30 bis 22.30 Uhr sowie Freitag von 18.30 bis 24 Uhr. Und auch ein zusätzlicher Öffnungstag steht darauf: Donnerstag von 18.30 bis 22.30 Uhr.

Doppelt so viel Platz

Die Jugendlichen haben im neuen Domizil nun nicht nur doppelt so viel Platz. Der Standort ist auch noch ein gutes Stückchen zentraler, befindet sich im Rücken des Penzberger Gymnasiums. Außerdem verfügt man nun über ein Büro sowie einen separaten Bandraum. Und es gibt eine neue große Küche, gesponsert von einem örtlichen Unternehmen. Dann blickte Penzbergs Rathauschef auf Bettina Stocker, die als langjährige Betreuerin quasi schon „zum Inventar“ gehöre, und auf ihren Kollegen Florian Koller. „Wir haben zwei Fachkräfte da“, so Bürgermeister Korpan – diese seien Ansprechpartner, Erwachsene, die nicht die eigenen Eltern sind, denen Jugendliche Probleme anvertrauen können. Nach der Rede des Bürgermeisters wird angestoßen, aber natürlich auch das Innere besichtigt. Es finden sich Dartscheibe und Kickertisch, Billardkugeln und Bar, Sessel und Sofas, eine Chill-Ecke mit Spielkonsole. Auf einem Tresen liegt ein Jahresbericht der Stadt Penzberg, in dem die Ziele 2022 für das neue Chill Out festgehalten sind, darunter: Koch- und Backstunden in der neuen Küche, eine Nachwuchsband für den neuen Proberaum, ein zusätzlicher Öffnungstag und natürlich die offizielle Einweihungsfeier.

„Offenes Miteinander und ein Sich-Arrangieren.“

Ein paar Jugendliche haben zu Queues gegriffen. An der Bar werden die ersten Flaschen geöffnet. Auf die Frage, was Jugendliche an so einem Treffpunkt wirklich brauchen, meint Florian Koller: ein „offenes Miteinander und ein Sich-Arrangieren.“ Als Betreuer müsse man es laufen lassen und „im richtigen Moment da sein“. Gerade in der Corona-Pandemie sei der Treff eine wichtige Anlaufstelle für Jugendliche geworden, denen zu Hause die Decke auf dem Kopf gefallen sei. In Hochzeiten und jenseits der Pandemie können schon mal bis zu 40 Besucher im Chill Out sein, dann „ist Bewegung drin“, meint Koller lächelnd. Nun habe man aber auch noch einen Außenbereich, „der ist Gold wert“, sagt der Betreuer.