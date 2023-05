Kajak kentert auf der Ammer: Elfjähriger kommt ums Leben

Von: Andreas Baar

Auch ein Rettungshubschrauber war an der Ammer im Bereich der Echelsbacher Brücke im Einsatz. © Dominik Bartl

Region - Tragisches Ende einer Kajak-Tour: Ein Elfjähriger kam am Samstag (20. Mai) bei einem Unfall auf der Ammer bei Rottenbuch ums Leben.

Am Samstagnachmittag (20. Mai) war laut Polizei eine 14-köpfige Personengruppe aus dem Landkreis Rosenheim mit Kajaks auf der Ammer unterwegs. Kurz nach 15 Uhr kenterte das Kajak eines elfjährigen Jungen in südlicher Richtung vor der Echelsbacher Brücke. Der Junge wurde anschließend vermisst. Eine Person der Gruppe verständigte daraufhin sofort die Integrierte Leitstelle Oberland. Umgehend wurden großangelegte Suchmaßnahmen mit zahlreichen Kräften der Wasserrettung und der Bergwacht sowie Einsatzkräften der Polizeiinspektion Schongau eingeleitet.

Suche und Bergung waren wegen der starken Strömung in der Ammer für die Helfer schwierig. © Dominik Bartl

Sofort wurde eine großangelegte Suchaktion mit zahlreichen Kräften der Wasserrettung und der Bergwacht sowie Kräften der Polizeiinspektion Schongau eingeleitet. © Dominik Bartl

Starke Strömung erschwerte Suche

Gegen 17.45 Uhr konnte der Junge dann lokalisiert und geborgen werden. Die Such- und Bergungsmaßnahmen gestalteten sich aufgrund der starken Strömung extrem schwierig und „nahmen demensprechend eine längere Zeit in Anspruch“, so Alexander Huber, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.. Nach erfolgter Bergung des Elfjährigen durch Einsatzkräfte der Wasserrettung konnte ein Notarzt nurmehr den Tod des Jungen feststellen.

Die weiteren fünf Erwachsenen und acht Jugendlichen beziehungsweise Kinder wurden vor Ort von Kriseninterventionsteams der Rettungsdienste sowie der Betreuungsgruppe West des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd betreut. Des Weiteren waren auch ein Polizeihubschrauber und ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernahm noch vor Ort der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II.