Kein bisschen alt: So feierte der TSV Penzberg sein 125-Jähriges

Von: Friederike Wolfermann

Die Turnerinnen des TSV Penzberg präsentierten bei der 125-Feier auf der Berghalde eine schwungvolle Choreo. © Friederike Wolfermann

Penzberg - Am 18. Juni 1898 gründeten wackere Turnbrüder den TSV Penzberg. Genau an diesem Datum fand die 125 Jahre-Feier des Vereins auf der Berghalde statt.

Zum Glück war das Wetter am Sonntag (18. Juni) hervorragend, trotzdem alle froh, das ein Zelt und weitere überdachte Sitzplätze zur Verfügung standen. War es doch schon am Vormittag ein willkommener Schattenspender für die Ehrengäste, altgediente Mitglieder, die Vereinsführung und andere mehr, die um 11.15 Uhr zur offiziellen Feier angetreten waren.

Mehr als 1600 Mitglieder

TSV-Vorsitzende Michaela Schott machte ihren Verein bei der Begrüßung kurz einmal 30 Jahre älter und verlegte die Gründung auf 1868. Bürgermeister Stefan Korpan konnte aus eigener und familiärer Erfahrung einiges beisteuern. „Der TSV hat sich im Kern nicht verändert“, stellte er fest. Aus dem Turnverein wurde ein Sportclub mit acht Abteilungen und mehr als 1600 Mitgliedern mit teilweise kaum zu bewältigendem Ansturm. Neuen Trends wird sich nicht verschlossen und so hat Rathauschef Korpan keine Angst um „seinen TSV“.

Die neueste Abteilung des TSV Penzberg ist Sport auf dem Einrad - was auf der Berghalde auch vorgeführt wurde. © Friederike Wolfermann

Auftritt der Turnküken

Als Vertreter des Bayerischen Landessportverbands waren Elke Baumgärtner und Franz Schlesinger zum Gratulieren gekommen. Sie überreichten einen Scheck zum Kauf von Sportgeräten. Der Bayerische Turnverband schickte eine Ehrenplakette für 125 Jahre und mit der Abordnung des TSV Iffeldorf war Bürgermeister und Vereinsvorsitzender Hans Lang in Personalunion mit seiner TSV-Stellvertreterin Hildegard Höno angetreten. „Mit sechs Jahren hab ich in der Barbara-Halle mit dem Turnen begonnen“ erzählte Lang und übergab einen Scheck für die Jugendarbeit. Die jüngsten Turnküken zappten sich danach mit einem Tanz durch das TV-Programm für Kinder vom der Sendung mit der Maus bis zu Pippi Langstrumpf.

Von Kollege zu Kollegin: Hans Lang, Vorsitzender des TSV Iffeldorf, gratuliert dem TSV Penzberg und seiner Vorsitzenden Michaela Schott zum Vereinsgeburtstag. © Friederike Wolfermann

Verein hat Image-Film

Platzmäßig im „Mittelteil einer Dreifach-Turnhalle“ ließ Vereinschefin Schott die Geschichte des TSV vom Anfang bis heute kurzweilig mit vielen Bildern Revue passieren. Sie erzählte von den sportlichen Highlights und größtenteils positiven Ereignissen. Der gelungene Image-Film des Vereins, der eine neuerliche Festschrift ersetzt, zeigt in kurzen Abschnitten, welche Sportarten im Angebot sind. Für die TSV-Party am 30. September auf Gut Hub läuft ein Wettbewerb, bei dem alle TSVler und sonstige Penzberger ihre Ideen unterbreiten können, was der Verein für den Umweltschutz tun kann. „Der TSV 1898 Penzberg bewegt was“, stellte Schott fest – und die Turnerinnen zeigten mit einem Tanz gleich, wie das ausschauen kann.



Funpark mit den Abteilungen

Die Ehrung der langjährigen Mitglieder beendete den offiziellen Teil. Die Gäste hatten ausreichend Zeit, sich zu stärken, bevor um 13 Uhr der Outdoor-Funpark mit der trommelnden Samba-Gruppe seine Aktivitäten öffnete. Da gab es viel zu sehen und für alle Altersgruppen auch einiges zum Mitmachen. Die einzelnen Abteilungen präsentierten ihre Sportart von Beachvolley- und Basketball über Badminton und Tischtennis bis hin zu Ropeskipping und Slacklines.

Alles konnten Interessierte ausprobieren und aus vielen Gesichtern war echte Begeisterung abzulesen. Die größte Sensation war ohne Zweifel die Hüpfburg „Ocean-Fun“ mit der Rutsche ins Wasserbecken. Vorführungen der Turnerinnen, der Einradtruppe und der Red Pintos mit ihrem Linedance waren mehr zum Zuschauen, auch wenn die Aktiven mehrfach zum Mitmachen zur flotten Musik aufriefen. Doch die „Essensmeile“ rief und viele ließen sich die Speisen vom Grill oder den Kuchen schmecken.