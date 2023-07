KI für die Medizin: In Penzberg setzt Roche darauf bei der Tumorforschung

Täglich 100 Proben: Wie es bei Foundation Medicine abläuft, bekam Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von (v.l.) Anna Bauer-Mehren (Vertreterin von Roche im KI-Rat), Geschäftsführerin Vera Grossmann und Claudia Fleischer (Geschäftsführerin von Roche Diagnostics) erklärt. © Andreas Baar

Penzberg - Auch bei Roche in Penzberg setzt man auf Künstliche Intelligenz. Wie KI der Medizinforschung nutzen kann, erfuhr Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.

Künstliche Intelligenz (KI) ist derzeit in aller Munde. Vor allem der Healthcare-Konzern Roche setzt, mit seinem Penzberger Werk, auf die digitalen Chancen für eine personalisierte Medizin. Bayerns KI-Rat traf sich nun zu seiner Sommersitzung im Nonnenwald. Mit dabei war Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW).

Aiwanger bekam vor der Sitzung eine Führung durch die Laborräume von Foundation Medicine. Die Roche-Tochter ist im Bereich Krebstherapien und Tumorproben tätig – die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz sollen beim Tumorprofiling für eine Präzisionsmedizin helfen, erfuhr der Minister.

KI und dessen Anwendung in der Gesundheitsbranche ist ein Thema für Roche, erklärte Werkleiter Paul Wiggermann. Man solle die Chancen sehen, aber „Risiken nicht außer acht lassen“. Ähnlich äußerte sich der Minister. KI „eröffnet unvorstellbar große Chancen“, sagte Aiwanger – man müsse aber „die Balance“ zwischen Datenschutz und Vorteilen für die Allgemeinheit hinkriegen.

Besuch bei Roche in Penzberg: Der KI-Rat kam zu seiner Sommersitzung in den Nonnenwald – der Konzern ist in dem Beratungsgremium vertreten. © Andreas Baar

Beratungsgremium mit 21 Experten

Im Dezember 2020 kam der bayerische KI-Rat zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Die Staatsregierung hatte ein Beratungsgremium – besetzt mit 21 Vertretern aus Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft – ins Leben gerufen, das „wichtige Impulse“ beim Aufbaue eines freistaatlichen Netzwerks „baiosphere“ für künstliche Intelligenz liefern soll, wie es damals zufrieden hieß. In der Runde ist auch der Roche-Konzern als maßgeblicher Akteur bei der digitalisierten Medizin vertreten.

Zur Sommersitzung kam der KI-Rat nun im Penzberger Werk zusammen. Wirtschaftsminister Aiwanger informierte sich nicht nur vor Ort über die Möglichkeiten von KI in der Medizin, sondern brach auch gleich eine Lanze für deren Einsatz. Aiwanger verwies auf die „große Bandbreite“ an Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz – vom autonomen Fahren über Landwirtschaft und der Behandlung von Pflanzenkrankheiten bis hin zu Industrieprozessen. KI, so der Politiker, „eröffnet unvorstellbar große Chancen“. Zu gleich beruhigte er angesichts kritischer Stimmen: „Man sollte keine Angst vor der Zukunft haben.“ Der Besucher zeigte sich zugleich überzeugt von den Chancen für den Medizinbereich, der ein „Wachstumsmarkt der Zukunft“ sei.

KI für Forschung und Entwicklung

Worte, die man bei Roche gern hört. Denn der Healthcare-Konzern mit seinen vielfältigen Aktivitäten bei Medikamenten und Therapien ist unter anderem in der Krebsforschung engagiert und macht sich seit Jahren schon für eine personalisierte und digitalisierte Medizin stark. KI könne „großen Fortschritt“ bringen, betonte denn auch Claudia Fleischer, Geschäftsführerin von Roche Diagnostics. Derzeit werde der Fokus darauf gelegt, Künstliche Intelligenz bei Forschung und Entwicklung anzuwenden. „Da kann uns KI enorm helfen“, ist die Managerin überzeugt.

KI helfe Prozesse bei Roche zu optimieren, so Anna Bauer-Mehren, Leiterin der Abteilung Data Science in der Pharmaforschung in Penzberg. Fehlerquellen könnten so minimiert werden. Ziel: „Wir wollen schneller werden“, so die Expertin, und auch „ganz Neues finden“.

Datenschutz wichtig

Dass die Zukunft der Medizin „datenbasierend ist“, davon zeigte sich Prof. Fabian Theis, Co-Vorsitzender des KI-Rats und Direktor des Helmholtz Munich Computational Health Center, überzeugt. Allerdings sei der Datenschutz ein hohes Gut. Der Schutz der Daten und die Vorteile für die Allgemeinheit: „Diese Balance müssen wir hinkriegen“, war auch von Minister Aiwanger zu hören. Roche-Managerin Fleischer sprach von der „Herausforderung“ bei der KI – soziale und ethische Aspekte müssten berücksichtigt werden. Fleischer sprach sich für einen gemeinsamen Dialog bei dem Thema aus. Sie machte aber deutlich: „Das Potential ist da.“

Die Roche-Tochter setzt in der Krebsforschung auf KI für die Datenanalyse. © Andreas Baar

Wohin die Reise bei der Präzisionsmedizin gehen kann, wurde bei Aiwangers Inforundgang durch die Labore von Foundation Medicine anschaulich. Die deutsche Tochter der zur Roche-Gruppe gehörenden US-Firma wurde 2016 auf dem Roche Campus in Penzberg gegründet. 2018 hatte der Konzern das Unternehmen mit seinen drei Standorten in den USA und im Nonnenwald als eigenständige Gesellschaft eingegliedert.

Über 80 Mitarbeiter beschäftigen sich in Penzberg mit dem Tumorprofiling. Die Firma bietet ihre molekulargenetischen Tests in mehr als 40 Ländern in Europa und Asien an. 2022 wurden in Penzberg die Tumorproben von über 20.000 Patienten aus ganz Europa charakterisiert und die Infos den Ärzten zur Verfügung gestellt. Täglich kommen circa 100 Proben im Nonnenwald an, erklärte Geschäftsführerin Vera Grossmann dem Minister.

Einsatz der KI bei Roche

Bei der gesammelten Datenbasis kommt in einem nächsten Schritt die KI zum Einsatz: Aus den Analysen werden dann jene Datensätze aufbereitet und Roche für die Forschung zur Verfügung gestellt – aus den Ergebnissen lassen sich Rückschlüsse auf neue Medikamente und Therapiemöglichkeiten ziehen.