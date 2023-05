Kind (4) in Iffeldorf von Auto angefahren - es war auf die Straße gerannt

Iffeldorf - Ein Kind (4) wurde in Iffeldorf von einem Auto angefahren. Der Bub hatte sich von seiner Mutter losgerissen und war auf die Straße gerannt.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag (10. Mai) gegen 15 Uhr in Iffeldorf. Laut Polizei fuhr eine 29-jährige Frau aus Penzberg mit ihrem Audi auf der Straße Hofmark Richtung Penzberg. Ein vierjähriger Bub aus Iffeldorf riss sich von seiner Mutter los und rannte zwischen den geparkten Pkw auf die Fahrbahn. Trotz Notbremsung kollidierte die Autofahrerin mit dem Kind. Der Vierjährige wurde am linken Bein leicht verletzt und in das Klinikum Garmisch-Partenkirchen eingeliefert.