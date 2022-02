Stadt ist hochzufrieden

„Klares Bekenntnis“: Roche startet mit Forschungs-Neubau in Penzberg

Von: Andreas Baar

Einsatz für die Vertreter von Roche und aus der Politik: Der Spatenstich für den Neubau im Penzberger Nonnenwald. © Roche

Penzberg – Der Neubau im Penzberger Roche-Werk hat mit dem Spatenstich offiziell begonnen. Bis zu 250 Millionen Euro werden in das LEAP-Gebäude investiert.

Das Unternehmen sprach danach stolz von einem „Spatenstich für die Zukunft“. Der Startschuss für den Bau des neuen Diagnostik-Forschungsgebäudes LEAP (Laboratory Excellence Accelerator Penzberg) fiel Pandemie-bedingt kleiner als üblich aus und fand nur im kleinen Kreis statt. Der Healthcare-Konzern zieht das Gebäude am südlichen Rand seines Nonnenwald-Werks in den kommenden zwei Jahren hoch. Dafür fallen zwar rund 400 Parkplätze weg, das Unternehmen will den Verlust jedoch über sein Mobilitätskonzept für die Mitarbeiter abfedern. Das LEAP-Gebäude setzte „neue Maßstäbe für die Forschung und Entwicklung von diagnostischen Tests“, heißt es vom Konzern.

Arbeitsplatz für mehr als 800 Menschen: Das neue LEAP-Gebäude an der Gotthilf-Näher-Straße. Der Büroteil wird laut Roche einer der größten Holzbauten in Bayern. © Roche

Der Neubau ist Teil eines 420 Millionen Euro umfassenden Gesamtpakets an Investitionen in den nächsten Jahren. Diese Summe war im Mai 2020 beim Besuch von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und dem damaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im den Biotechnologie-Standort genannt worden. Das sechsstöckige, 33 Meter hohe Gebäude – den Bauantrag hatte der Penzberger Bauausschuss inklusive einer optischen Ausnahmen bei der Fassadengestaltung im Januar abgesegnet – soll 2024 fertiggestellt sein.

Wichtige Rolle im Konzern

Bis zu 250 Millionen Euro werden nach Konzernangaben für den Bau selbst sowie die nötige Erweiterung der Infrastruktur investiert. „Die Investition in das neue Gebäude ist ein klares Bekenntnis des Roche-Konzerns zum Forschungs- und Entwicklungsstandort Deutschland”, macht der Penzberger Werkleiter Ulrich Opitz deutlich. Opitz spricht von einem wichtigen Bestandteil „unseres weltweiten Kompetenznetzwerks in der Entwicklung von diagnostischen Tests sein“. LEAP werde „die Attraktivität des Wissenschafts- und Innovationsstandorts Penzberg stärken”, ist sich der Werkleiter sicher.

Auch logistische Gründe

Der Neubau hat auch logistische Gründe: Roche möchte so bisher verteilte Kapazitäten an einem Ort konzentrieren. Mehr als 800 Mitarbeiter, die aktuell auf dem Werkgelände sowie in München in insgesamt 28 Gebäuden untergebracht sind, werden in den Neubau einziehen.



Stadt ist hochzufrieden

Kein Wunder, dass man auch in der Stadtverwaltung hochzufrieden mit dem Engagement ist. Der Standort Penzberg mit seinen derzeit 7200 Beschäftigten „ist ein sehr wichtiger wirtschaftlicher Eckpfeiler für unsere Stadt und die ganze Region”, erklärt Bürgermeister Stefan Korpan (CSU). Mit dem neuen Forschungsgebäude werde der Standort weiter gestärkt, freut sich der Rathauschef. Korpan macht denn auch deutlich: „Wir unterstützen dieses Bauvorhaben mit ganzer Kraft.”



Geplant als „Smart Building“

Das LEAP-Gebäude ist laut Roche als „Smart Building“ geplant. Die Bauweise unterstütze die Forscher beim Arbeiten im Labor und im Büro aktiv mit innovativen Technologien , zudem ziele das Energie- und Abfall-Konzept auf die Nachhaltigkeitsziele von Roche, heißt es in einer Mitteilung. Der Büro-Gebäudeteil in Penzberg wird nach Unternehmensangaben dann einer der größten Holzbauten in Bayern sein.