Kleiner König, ganz groß: Das war der Starkbier-Anstich in Penzberg

Von: Andreas Baar

„Das ist doch meine Show“: Dompteur Stefan Korpan (Andi Mummert) in Aktion. © Andreas Baar

Penzberg - Autofahren in Penzberg. Dressierte Stadträte. Telefonzentrale im Rathaus. Der Starkbier-Anstich gab Antworten auf große Fragen des Stadtlebens.

Es wurde ein Freitagabend (17. März) mit „Menschen, Bieren, Sensationen“, durch den Zirkusdirektor Tom Sendl (Rainer Babel gekonnt führte. Der eine Premiere bot: Erstmals hielt Bruder Stefanus (Stefan Köbler) die Fastenpredigt – als Ersatz für Stammprediger Rainer Hofmann, der „mit Rücken“ im Publikum saß.

„G‘standen“ war Fastenprediger Bruder Stefanus (Stefan Köbler) bei der Stadtrundfahrt in Penzberg mehr als gerollt. © Andreas Baar

„G‘standen“ in Penzberg

Stefanus nahm seine Zuhörer in der Stadthalle mit auf ein typische Autofahrt durch Penzberg. Angesichts der Baustellen, Umleitungen und Ampeln nach nur einem Motto: „G‘standen“, wie der fromme Mann mehrfach konstatieren musste. Aber auch die Stadtverwaltung bekam ihr Fett weg. „Nur der Bürgermeister antwortet no später auf seine E-Mails, als de vom Stadtbauamt“, ätzte Stefanus. Auch beim Rathauspersonal habe sich nichts geändert: „Immer noch des Gleiche, ein Kommen und Gehen“. Und die Sache mit dem Namen für den neuen Familienbad-Vorplatz. Vorschläge: „Ihr schwimmt nicht im Geld Platz“ oder „Mia steht des Wasser bis zum Hals Platz“ – nach Kämmerer Hans Blank beziehungsweise Stadtwerke-Vorstand André Behre.



Andi Mummert in seiner zweiten Rolle: Als Horst Schlemmer intonierte er das Stadthallen-Lied. © Andreas Baar

Stadthalle bis Stadtrat

Beim Singspiel sezierten die Clowns Benedikt Bocksberger, Michaela Rößle und Ramona Frick die Telefonzentrale samt Arbeitszeiten im Rathaus („Willst du hier den Korpan sehen, musst du warten bis nach zehn“). Die Roche-Ballerinas (Catrin Bocksberger, Andrea David, Barbara Buchczyk, Anni Pelg) zeigten, was man im Nonnenwald unter Teambuilding versteht. Faschings-Chef Holger Fey (Florian Wimmer) entführte per Zaubertrick in ein Penzberg, wo es in der Innenstadt Cafés und Geschäfte im Überfluss gibt, auf dem Stadtplatz Veranstaltungen „die ganze Nacht hindurch“ und alle Einwohner glücklich sind. Andi Mummert glänzte beim Singspiel in zwei Rollen. Als Horst Schlemmer intonierte er ob der Buchungslage das Stadthallen-Lied frei nach „Zu spät“ von den Ärzten: „Doch eines Tages werde ich mich rächen. Ich werde die Grenzen unserer Stadt durchbrechen. Dann schaut ihr recht dumm, wenn‘s nach Antdorf geht. Dann tut es euch leid, doch für Penzberg ist‘s zu spät!“

Warteschleife: Die Clowns (v.l.) Ramona Frick, Michaela Rößle und Benedikt Bocksberger nahmen sich unter anderem den Telefondienst im Penzberger Rathaus vor. © Andreas Baar

Gefährliche Raubtiere im Stadtrat

Höhepunkt die Raubtiernummer, bei der Mummert als Bürgermeister Stefan Korpan versuchte seine Stadträte – Esel Lenk (Peter Rubner), den barfüßigen Tiger Eilert (Stefan David), einen grauen Panther Völker-Rasor (Angela Korpan) und die Schmusekatze Schmid (Leo Rubner) – auf Linie zu bringen. „Könnt ihr nicht mal das machen, was ich sage“, so ein verzweifelter Dompteur.

Am Ende aber klappte es doch mit den Kunststücken. Der Sprung durch den Roche-Bebauungsplan gelang. „Durch den Roche-Reifen sind wir schon immer gesprungen“, lockte der Esel seine tierischen Kameraden. Auch das Überqueren des Landesgartenschau-Stocks war kein Problem. Doch ausruhen darf sich der Dompteur nicht auf seinem Erfolg, denn wie hieß es im Gesangstück „The lion sleeps tonight“ bittersüß: „Hier im Dschungel, dem Stadtratsdschungel. Der kleine Stefan meint, er wär König, der große König. Es ist anders wie es scheint.“

Die Roche-Ballerinas (Catrin Bocksberger, Andrea David, Barbara Buchczyk, Anni Pelg) zeigten, was man im Nonnenwald unter Teambuilding versteht. © Andreas Baar

Applaus und Zugabe

Am Ende gab es beim Premierenabend langen Applaus der rund 400 Besucher in der Stadthalle für das Stammwürze-Team. Und eine Zugabe.