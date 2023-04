Klinik-Krise in Weilheim-Schongau: Kreistag tagt zur Krankenhaus GmbH

Von: Andreas Baar

Krankenhaus Schongau: Der Schock über die Schließung der Geburtenstation sitzt tief.

Region - Am Dienstag (18. April) wird es spannend: Dann tagt der Kreistag Weilheim-Schongau - es geht um die Zukunft der kriselnden Krankenhaus GmbH.

Die Diskussionen um die Krankenhaus GmbH des Landkreises Weilheim-Schongau und die Zukunft der Kliniken in Weilheim und Schongau reißen nicht ab. Dazu kommt ein Sturm der Entrüstung über die Schließung der Schongauer Geburtenklinik zum 30. April.

GmbH-Geschäftsführer Thomas Lippmann gerät immer stärker in die Kritik.

Thomas Lippmann ist als Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH Weilheim-Schongau stark in die Kritik geraten.

Nun hat sich auch die Schongauer CSU – Landrätin und GmbH-Aufsichtsratschefin Andrea Jochner-Weiß ist Parteifreundin – von Lippmann distanziert und fordert, dessen Vertrag nicht zu verlängern. Am Dienstag, 18. April, wird es im Kreistag spannend: Bei der öffentlichen Sitzung geht es nur um ein Thema – die aktuelle Situation und das weitere Vorgehen bei der Krankenhaus GmbH. Die Sitzung beginnt um 9 Uhr in der Tiefstollenhalle in Peißenberg.