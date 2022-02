Kliniken: Corona-Notbremse bei Operationen gilt weiter - auch in Penzberg

Von: Andreas Baar

Auch am Klinikum Penzberg bleiben aufschiebbare stationäre Behandlungen weiter ausgesetzt. © Andreas Baar

Penzberg – Die Regierung von Oberbayern hat für Kliniken die Corona-Bremse bei Operationen bis Ende Februar verlängert. Das betrifft auch das Klinikum Penzberg.

Die Kliniken sollen weiter von „unter medizinischen Aspekten aufschiebbaren“ stationären Behandlungen absehen. Die Entscheidung wurde „angesichts der weiterhin hohen Belastung des Gesundheitssystems“ getroffen, so Regierungssprecher Wolfgang Rupp. Wie berichtet, wurde die Verpflichtung im November eingeführt und später bis 31. Januar verlängert. Nun gilt diese bis einschließlich 28. Februar für die 57 oberbayerischen Covid-19-Schwerpunktkrankenhäuser. Im Oberland sind dies das Klinikum Penzberg, die Krankenhäuser Weilheim und Schongau sowie die Asklepios Stadtklinik Bad Tölz, die Kreisklinik Wolfratshausen, das Klinikum Garmisch-Partenkirchen und die Unfallklinik Murnau .Die Anordnung gilt weiterhin für 19 weitere Kliniken, die zuvor Covid-Patienten nicht oder nur untergeordnet behandelt hatten.

Ausnahmen sind möglich

Ausnahmen für diese elektiven Eingriffe können jedoch zugelassen werden, teilt die Regierung mit. Dazu müssten die Kliniken sicherstellen, dass die Betten innerhalb von 48 Stunden insbesondere für einen möglichen erhöhten Bedarf an Notfallbehandlungen zur Verfügung stehen. „Oberstes Ziel bleibt es, stationäre Kapazitäten für die Versorgung aller Notfall- und Intensivpatienten sicherzustellen“, so Presssprecher Rupp. Zwar sei die Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten in Oberbayern tendenziell rückläufig, gleichzeitig seit jedoch wegen der Omikron-Variante „ein massiv steigender Belegungsdruck für Normalpflegebetten zu verzeichnen“. Darüber hinaus sorge die hohe Infektiosität von Omikron in vielen oberbayerischen Kliniken „für eine sehr angespannte Personalsituation und deutlich spürbare Auswirkungen auf die Dienstplangestaltung“. Mitarbeiter würden zunehmend wegen Infektionen oder Quarantäne ausfallen. Medizinisch dringliche Operationen wie zeitkritische Herz- oder Tumor-Operationen sind von der Anordnung nach wie vor nicht erfasst. Über die medizinische Dringlichkeit entscheiden laut Regierung die behandelnden Ärzte.

Deutlich weniger OPs

Im Klinikum Penzberg spürt man die OP-Einschränkungen: „Es fällt schon viel weg“, sagt der Ärztliche Direktor Dr. Florian Brändle der Rundschau. Betroffen seien alle chirurgischen Disziplinen. Man habe derzeit bei weitem nicht den Normalbetrieb. Brändle machte aber deutlich, dass Notfälle und medizinische dringliche Fälle weiter operiert werden. „Der Versorgungsauftrag steht an oberster Stelle.“ Die Verantwortlichen erfahren in der eingeschränkten Situation auch Unterstützung seitens der Betroffenen: „In den meisten Fällen ist Verständnis da“, sagt Brändle. Die allgemein angespannte Personalsituation bestätigt der Ärztliche Direktor, der am Klinikum Penzberg zudem Pandemiebeauftragter ist. Brändle spricht von einem „Engpass“ durch Ausfälle und Erkrankungen. „Das ist mit das größte Problem.“

Fälle auf der Isolierstation

Wenigstens muss die Penzberger Klinik nicht mit einer Flut an Corona-Fällen zurechtkommen. Laut Brändle gibt es aktuell keinen großen Ansturm. Stand Mittwoch lagen vier Fälle auf der Isolierstation. Die vier Intensivbetten und drei Überwachungsbetten sind nicht belegt, Penzberg gibt schwere Corona-Fälle wegen der geringen Kapazitäten eh an umliegende Krankenhäuser ab. Brändle warnt allerdings vor weiteren Belastungen für die Kliniken: „Das ist nicht das Ende.“