Klinikum Penzberg: Beckenbodenzentrum blickt über Tellerrand hinaus

Penzberg - Das Beckenbodenzentrum am Klinikum Penzberg stellt sich bei einem Infotag vor. Es ist eine besondere Kooperation im Starnberger Klinikverbund.

Immer mehr Patienten sind davon betroffen, die psychischen und sozialen Folgen groß – aber die Hemmschwelle, darüber zu sprechen, weiter hoch: Probleme mit dem Beckenboden, verbunden vor allem mit Blasen- und Darmschwäche. Dies thematisiert der Informationstag des interdisziplinären Beckenbodenzentrums Starnberg/Penzberg am Freitag (30. Juni), 14 bis 18 Uhr, im Klinikum Penzberg.

Das Zentrum ist eine besondere Einrichtung im Verbund der Starnberger Kliniken. Nicht nur, weil dort die Kollegen beider Häuser in Penzberg und Starnberg zusammenarbeiten. Sondern weil dies über die Grenzen der Fachabteilungen geschieht. Es sei „ein einzigartiges Modell“, schwärmt Dr. Susanne Roger, Ärztliche Direktorin in Penzberg und Chefärztin der Allgemein- und Viszeralchirurgie. Alle zwei Monaten kommt man zur Konferenz zusammen, mit dabei sind Ärzte Physiotherapeuten, Neurologen bis zu Sprechstundenhilfen. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit sei wichtig, betont Prof. Dr. Christoph Anthuber (Chefarzt der Frauenklinik Starnberg und Zentrumsleiter). Schließlich lägen im Beckenboden hoch bedeutende Organe „auf engstem Raum“.

Das Programm am Infotag

Das wird am Freitag, 30. Juni, (Eintritt frei)) im Klinikum Penzberg geboten:

14 bis 14.45 Uhr und 15 bis 15.45 Uhr: Einführung in die Beckenbodentherapie nach dem Tanzberger-Konzept (Physiotherapeutin Beate Rauw).

Ab 16 Uhr: „Was tun, wenn‘s in die Hose geht? Behandlungsmöglichkeiten bei Stuhlinkontinenz“ (Susanne Rogers), „Stellenwert der konservativen Behandlung bei Senkungsbeschwerden und Blasenschwäche (Christoph Anthuber und Assistenzärztin Nathalie Ng-Stollmann) und „Welchen Stellenwert hat die Botoxtherapie bei Blasenbeschwerden (David Sailer).

Infos: www.klinikum-penzberg.de.