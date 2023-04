Klinikum Penzberg: Bei nächster „Sprechstunde“ geht es um die Gelenke

Von: Andreas Baar

Informieren über das Thema Gelenke: Chefarzt Dr. Rainer Miksch (r.) und Oberarzt Dr. Florian Wolf. © Andreas Baar

Penzberg - Im Klinikum steht die nächste „Penzberger Sprechstunde“ an: Am Mittwoch, 19. April, wird über das Thema „Gelenkersatz oder Gelenkerhalt?“ informiert.

Die „Penzberger Sprechstunde“ am Klinikum für die interessierte Öffentlichkeit hatte im März mit dem Darmkrebs-Thema wieder ihren Betrieb aufgenommen. Die Resonanz war groß: Circa 70 Besucher wurden gezählt, berichtet Ärztliche Direktorin Dr. Susanne Rogers. Nun steht die nächste Folge an. „Gelenkersatz oder Gelenkerhalt?“: Darüber referieren nun Chefarzt Dr. Rainer Miksch und Oberarzt Dr. Florian Wolf von der Orthopädie und Unfallchirurgie des Klinikums. Die beiden Experten berichten über die in Penzberg angebotenen OP-Verfahren zur Behandlung von Arthrose sowie Verletzungen des Knie- und Hüftgelenks. Beleuchtet wird alles mit detaillierten Fallbeispielen.

Arthrose häufigste Ursache

Arthrose ist die häufigste Gelenkerkrankung. Die Folge sind Einschränkungen bis hin zu Behinderungen, gerade bei der älteren Bevölkerung. Die Implantation von Endoprothesen, der Ersatz von zerstörten Gelenken durch künstliche Exemplare, ist eine der häufigsten Eingriffe. Schwerpunktmäßig bei Knie und Hüfte. In der Regel haben die Kunstgelenke eine Lebensdauer von rund 20 Jahren, sagt Miksch. Aber nicht immer müssen künstliche Gelenke her, betont der Chefarzt. Denn trotz der großen Erfolge der Endoprothetik kommt die gelenkerhaltende OP-Methode der kniegelenknahen sogenannten Korrekturosteotomilen vermehrt in den Fokus.

Kostenlose Veranstaltung Die öffentliche „Penzberger Sprechstunde“ zu „Gelenkersatz oder Gelenkerhalt?“ findet am kommenden Mittwoch, 19. April, um 19 Uhr im Klinikum Penzberg (Veranstaltungsraum) statt. Der Besuch ist kostenlos, eine Anmeldung nicht nötig. Es herrscht keine Masken- und Testpflicht.

Mehr Nachfragen nach Gelenkerhalt

Kollege Wolf weiß warum der Gelenkerhalt „mehr nachgefragt“ wird: Der Oberarzt, der vor zwei Jahren von der Uniklinik Großhadern nach Penzberg kam, macht dafür eine „veränderte Anspruchshaltung“ der Patienten, neben Jüngeren auch der Älteren, verantwortlich – sie wollten noch aktiv sein und Sport betreiben. „Die Mobilität ist höchstes Ziel“, sagt Wolf. Angeborene oder durch Überlastung entstandene Fehlstellungen sowie posttraumatische Deformationen nach Brüchen werden mit einer im Haus angewandten OP-Methode am Knochen korrigiert.

So wenig Eingriff wie möglich

Erhalt oder Ersatz von Gelenken: Die letztendliche Entscheidung über die Vorgehensweise trifft der Patient, machen beide Mediziner deutlich. Grundlage sei dessen „Leidensdruck“, sagt Chefarzt Miksch. „Den Startschuss für die OP gibt der Patient.“ Ziel sei es, wie bei allen Behandlungen am Penzberger Klinikum, „so wenig invasiv wie möglich“ vorzugehen, betont Ärztliche Direktorin Susanne Rogers.