Klinikum Penzberg: Nächste „Sprechstunde“ zu Magen-Darm-Beschwerden

Hält die nächste öffentliche „Penzberger Sprechstunde“: David Anz, Chefarzt der Inneren Medizin am Klinikum Penzberg. © Antonia Reindl

Penzberg - Im Klinikum Penzberg steht die nächste öffentliche und kostenfreie „Penzberger Sprechstunde“ auf dem Programm: Es geht um Magen-Darm-Beschwerden.

Einem Thema, das sehr viele betrifft, widmet sich Prof. Dr. David Anz, Chefarzt für Innere Medizin am Klinikum Penzberg, in der nächsten „Penzberger Sprechstunde“ am kommenden Mittwoch (14. Juni). Es geht um Magen-Darm-Beschwerden und die Frage, wann ein Arztbesuch ratsam ist. Die Frage nach dem Arztbesuch ist keine selten aufkommende. Denn Magen-Darm-Beschwerden sind absolut keine medizinische Rarität. Sie werden nicht selten durch Erkrankungen hervorgerufen, die „ganz häufig“ seien, so Prof. Dr. David Anz.

Der Termin Die öffentliche „Penzberger Sprechstunde“ zum Thema „Magen-Darm-Beschwerden – Wann ist ein Arztbesuch ratsam“ findet am Mittwoch, 14. Juni, um 19 Uhr im Klinikum Penzberg (Veranstaltungsraum) statt. Der Besuch ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Als „die drei Blockbuster“ bezeichnet der Chefarzt für Innere Medizin die chronische Verstopfung, das Reizdarmsyndrom, unter dem etwa fünf Prozent der Bevölkerung mehr oder minder dauerhaft leide, sowie das noch häufiger auftretende Reizmagensyndrom. Chronische Bauchschmerzen seien dabei auf die Verdauung zurückzuführen. Aber die gängigen Untersuchungen würden keine Ursache offenlegen. „Per se“ seien diese Blockbuster eigentlich harmlos, so der Chefarzt. Nichtsdestotrotz seien diese für Betroffene „lästig“.



Helfen beim Einordnen der Beschwerden

Natürlich können Magen-Darm-Beschwerden auch auf schwere Erkrankungen zurückzuführen sein. Anz möchte in der „Sprechstunde“ aufklären, welche Indizien bei der Einordnung der Beschwerden helfen und „mehrere Stichworte“ nennen. Zu den „Klassikern“ unter den „Alarmsignalen“ für schwerere Erkrankungen zählt der Arzt unter anderem blutiges Erbrechen oder Blut im Stuhlgang, Gewichtsverlust, Schluckbeschwerden und Leistungsminderung, aber auch plötzlich neu auftretende Beschwerden bei Menschen in höherem Alter. Bei solchen Signalen sollte man den Arztbesuch keineswegs „auf die lange Bank schieben“, sagt Anz. Als gefährliche Erkrankungen führt der Arzt beispielhaft Krebserkrankungen, Entzündungen der Bauchspeicheldrüse und chronisch-entzündliche Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa und Morbus Crohn auf.

Auch nach Infektionen

Häufig würden Magen-Darm-Beschwerden wie Blähungen und Veränderungen der Verdauung aber auch auf Infektionen folgen, erklärt Anz. Auch nach einer Corona-Infektion. Post-Covid habe „uns ganz schön viel Arbeit“ verschafft, meint der Chefarzt. Auf Luftbeschwerden wie Blähungen geblickt, meint er, dass diese selten mit Tumorerkrankungen einhergehen.



Möglichkeiten am Klinikum

Ultraschall, Blutdiagnostik, Stuhluntersuchung. Auf die Wege, auf denen ein Arzt herausfinden möchte, welche Erkrankung vorliegt, möchte Anz in der „Sprechstunde“ ebenfalls eingehen. Und er möchte über die Wege sprechen, die im Klinikum eingeschlagen werden, sollten die Untersuchungen beim Hausarzt nicht weiterführen – Computertomographie, Druckmessung in der Speiseröhre, Magenspiegelung.

Keine Angst vor Untersuchung

Doch auch wenn Anz Alarmsignale nennt, die Betroffenen bei der Einordnung der Beschwerden Orientierung bieten, so betont er zugleich: Wenn Beschwerden auftreten, sei es immer ratsam, den Arzt aufzusuchen. „Lieber einmal zu viel“. Er würde also „sehr, sehr niederschwellig“ zu einem Besuch raten. Auch müssen Patienten dann keine Angst vor den Untersuchungen haben. Schon „mit ganz basalen Mitteln“ könne man viel herausfinden.