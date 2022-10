Kontrollen in Penzberg: Polizei findet bei zwei Männern (17/19) Cannabis

Strafverfahren eingeleitet

Penzberg - Die Polizei wurde bei Kontrollen in Penzberg fündig: In zwei Fällen fanden die Ordnungshüter eine „geringe Menge“ an Cannabis.

Am Sonntag (30. Oktober) kontrollierte die Polizei gegen 1.40 Uhr drei Penzberger Jugendliche im Alter von 15, 16 und 17 Jahre. Das Trio saß auf einer Parkbank am Fußweg Karl-Wald-Stadion in Richtung Tennisplätze. Alle drei Jugendlichen tranken Alkohol. Beim 17-Jährigen wurde laut Polizei „eine geringe Menge Cannabis“ mit Zubehör gefunden und sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Erziehungsberechtigten informiert.

Inhalt abgebissen und verschluckt

Ebenfalls am Sonntag (30. Oktober) traf die Polizei zuvor gegen 1 Uhr zwei Penzberger im Alter von 19 und 22 Jahren auf einer Bank zwischen Gymnasium und Krankenhaus an und kontrollierte das Duo. „Es konnte Marihuanageruch festgestellt werden“, heißt es von der Penzberger Inspektion. Bei dem 19-Jährigen wurde nach Polizeiangaben „eine geringe Menge Cannabis“ sichergestellt. Der 22-Jährige habe ruckartig an seine Wade gegriffen, eine Plastikverpackung hervorgeholt, den Inhalt abgebissen und verschluckt. Um welche Substanz es sich handelte konnte nach Polizeiangaben nicht festgestellt werden. Der 19-Jährige wurde nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt.