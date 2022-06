Koordinationsstelle für Ukraine-Flüchtlinge in Penzberg eröffnet

Von: Max Müller

Die ukrainische Musikerin Irina Forostovets (18) und ihr Stiefvater Anatolii singen gemeinsam bei der Eröffnung der Koordinationsstelle. © Max Müller

Penzberg – Im Penzberger Familienzentrum Arche Noah soll Kontakt zu anderen Helfern intensiviert, Bestandsaufnahmen gemacht und Kontakte zu Stadt und Landkreis koordiniert werden.

Kleine Kinder singen das Lied „Guten Morgen“ in verschiedenen Sprachen. Man hört deutsche, französische, aber auch polnische und russische Passagen. Begleitet werden die Kinder von dem lieblichen Klang einer Akustikgitarre. Als die Stimmen der Kinder verstummen ergreift Arche Noah-Geschäftsführerin Annelies Plep das Wort beim Pressetermin im Familienzentrum. Sie berichtet vom Schicksal der ukrainischen Kriegsflüchtlinge. Bei ihr macht sich ein „Gefühl von Ohnmacht“ breit, wenn sie an die Kinder denkt, die aus eingestürzten Kellern entkamen und tagelang Hunger leiden mussten.

Annelies Plep, Leiterin der Arche Noah, unterstützt die Ukraine Flüchtlinge in Penzberg. © Andreas Baar

Hilfe für 150 Ukrainer in Penzberg

„Was sind unsere Kompetenzen, die wir einbringen können?“, fragte sich Plep schon als die ersten Flüchtlinge im Landkreis ankamen – laut Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) sind es inzwischen 150 Ukrainer in Penzberg. Die Antwort war schnell gefunden: Eine Koordinationsstelle und auch Anlaufstelle wurde in den Räumlichkeiten des Familienzentrums eingerichtet.

Mit therapeutischer Kompetenz, Beratungsmöglichkeiten und Ferienbetreuung sagt man der Ohnmacht nun den Kampf an. In der neuen Koordinationsstelle wird Kateryna Stadler zukünftig als Teilzeitkraft 20 Stunden pro Woche eingesetzt und den Flüchtlingen unter die Arme greifen. Das hat Stadler in der Vergangenheit auch schon in ihrer Freizeit gemacht – nun wird sie dafür eben auch entlohnt. „Kateryna war unter den Flüchtlingen bereits sehr gut vernetzt. Sie hat die optimalen Voraussetzungen für den Job“, betont Plep.

Kiew, Toronto und Penzberg

Stadler lebt seit 2009 in Deutschland und spricht Deutsch, Ukrainisch, Russisch und Englisch fließend. Geboren wurde die kanadische Staatsbürgerin in Kiew. Ihren Ehemann lernte sie beim Studium für Grafisches Design in Toronto kennen. Über den gebürtigen Geretsrieder kam Stadler nach Deutschland – seit vier Jahren wohnt sie in Bad Heilbrunn.



Kateryna Stadler besetzt die Koordinationsstelle im Penzberger Familienzentrum Arche Noah. © Max Müller

Finanziert wird die Teilzeitstelle die ersten drei Monate von der Holdenried-Stiftung, danach weitere sechs Monate vom Pharmaunternehmen Roche. Vermieter Franz Wenzel stellt den Raum kostenlos zur Verfügung, die Firmen Servier und Berger spendeten die Einrichtung. Viele weitere Spenden kamen von Penzberger Bürgern.



Informieren: Kateryna Stadler von der Koordinationsstelle ist erreichbar unter der Telefonnummer 0162/6411493 oder per E-Mail an stadler@familienzentrum-arche-noah.de. Spenden sind möglich auf der Homepage des Familienzentrums.

Mit dem Bus vor Bomben flüchten

So wie die Eröffnung der Koordinationsstelle begann, so endete sie auch wieder: nämlich mit Musik. Die 18-jährige Musikerin Irina Forstovets spielt ukrainische Lieder an der Gitarre und singt dazu. Ihre Heimat verließ die Musikerin am 18. März. „Als die Bomben bei Kiew einschlugen, wusste ich, dass ich nach Deutschland gehe“, so die 18-Jährige.

Ihre Familie folgte kurze Zeit später. Mit dem Bus ging es von Kiew über Warschau nach Berlin und schließlich nach München. Die ersten Wochen übernachtete die junge Ukrainerin noch bei Stadler auf der Couch, doch inzwischen hat man für die komplette Familien inklusive Stiefvater, Mutter und Bruder eine Bleibe in Hohenbirken gefunden.