Krankenhäuser in Oberbayern dürfen OP-Normalbetrieb aufnehmen, auch in Penzberg

Von: Andreas Baar

Auch im Klinikum Penzberg kämpft man mit Personalengpässen durch Corona-Ausfälle in der Belegschaft. © Andreas Baar

Penzberg – Auch im Klinikum Penzberg startet man in den Normalbetrieb – allerdings gibt es ein Problem: Wegen diverser Corona-Ausfälle ist Personal knapp.

Wegen der hohen Belastung des Gesundheitssystems durch die Corona-Pandemie hatte die Regierung von Oberbayern erstmalig im November 2021 Kliniken im Regierungsbezirk dazu verpflichtet, „elektive Eingriffe“ und stationäre Behandlungen auszusetzen (Rundschau berichtete).

Darunter fielen im Oberland das Klinikum Penzberg, die Krankenhäuser in Weilheim und Schongau, die Asklepios Stadtklinik Bad Tölz, die Kreisklinik Wolfratshausen sowie das Klinikum Garmisch-Partenkirchen und die Unfallklinik Murnau. Die Anordnung wurde mehrmals, zuletzt bis 18. April, verlängert. Medizinisch dringliche Eingriffe waren allerdings davon nicht betroffen.



Keine Verlängerung der Masßnahme

Nun hat die Regierung von Oberbayern die für 76 Krankenhäuser im Bezirk geltende Anordnung nicht weiter verlängert. „Vor dem Hintergrund des aktuell rückläufigen Corona-Infektionsgeschehens, der rückläufigen Belegung von Intensiv- und Normalpflegebetten durch Covid-Patienten und der leichten Entspannung bei den Personalausfällen ist eine weitere Verlängerung der bisherigen Maßnahmen nicht angezeigt“, teilt Regierungssprecher Wolfgang Rupp auf Rundschau-Anfrage mit.



Allerdings mahnt man in München zur Zurückhaltung. Viele Krankenhäuser können aufgrund der Covid-bedingten Personalausfälle noch nicht zum Normalbetrieb zurückkehren, so Rupp. Deshalb wird Patienten, deren Operationen verschoben wurden, empfohlen, von Nachfragen bei den Krankenhäusern abzusehen und zunächst mit den behandelnden Ärzten Kontakt aufzunehmen.



Personalsorgen wegen Corona

Auch im Klinikum Penzberg „wollen wir in Richtung Normalbetrieb gehen“, kündigt Ärztlicher Direktor Dr. Florian Brändle gegenüber der Rundschau an. In Penzberg waren diverse OPs, zum Beispiel künstliche Hüftgelenke und Leistenoperationen, verschoben worden. „Die Notfallversorgung wurde immer aufrecht erhalten“, betont Brändle aber. Er ist grundsätzlich zufrieden, dass es wieder normal weitergeht.

Ärztlicher Direktor Dr. Florian Brändle freut sich, dass es wieder normal weitergeht. © Andreas Baar

Allerdings räumt er ein, dass es auch in der Einrichtung der Starnberger Kliniken ein Problem dabei gibt: „Wir haben eine hohe Ausfallrate an Personal“, sagt Brändle über die Corona-Erkrankungen in der Belegschaft. „Das geht durch alle Bereiche.“ Besonders zu spüren bekommt es das Klinikum in der Pflege, wo die Situation eh schon schwierig ist.

Isolierstation bleibt

Im Penzberger Klinikum fährt man den Corona-Schutz allerdings nicht runter. Es gilt vorerst weiter ein Besuchsverbot, ebenfalls eine Maskenpflicht im Gebäude. Auch die eingerichtete Isolierstation „müssen wir noch aufrecht erhalten“, sagt der Ärztliche Direktor. Brändle geht davon aus, „dass es in den nächsten Wochen noch Covid-Fälle geben wird“. Stand Mittwoch wurden dort fünf Patienten versorgt. Zwölf Zimmer hat die Station, geplant ist eine Halbierung.