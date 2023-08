Krankenhäuser: Konzept für Weilheim und Schongau im Kreistag vorgestellt

Entscheidung am 22. September

Region - Die Zukunft der Krankenhäuser in Weilheim und Schongau war Thema im Kreistag. Eine klar favorisierte Variante gab es aber nicht.

„Krankenhaus“ werde der Standort in Schongau auch künftig noch heißen, sicherte Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU) bei der Kreistagssitzung am Freitag (28. Juli) in Peiting zu. Doch was bleibt wirklich übrig? Die Krankenhaus GmbH ließ bei der Vorstellung ihres Zukunftskonzepts eine klar favorisierte Variante erkennen. Entschieden wird bei einer Sondersitzung des Kreistags am 22. September. Dennoch stellte die Krankenhaus GmbH schon jetzt eine der fünf untersuchten Varianten deutlich in den Vordergrund – nämlich Nummer 5. Den Auftrag zur Konzept­erstellung hatte sie Mitte April vom Kreistag erhalten.

Bei Betten kräftig draufzahlen

Die Branche leide unter „systemischen Schwierigkeiten“, fasste stellvertretender Geschäftsführer Claus Rauschmeier nochmals zusammen. Schrieb vor zehn Jahren noch ziemlich genau jedes zweite Krankenhaus rote Zahlen, dürften es heuer knapp 89 Prozent sein. Dr. Udo Beck, Geschäftsführer des Clinotel-Krankenhausverbunds, der die Konzeptentstehung begleitet hatte, stimmte zu: „Woanders sind die Ergebnisse vergleichbar.“

20.000 bis 25.000 Euro galt es 2022 pro Bett in kommunalen deutschen Kliniken draufzuzahlen. Im Landkreis sieht es noch düsterer aus. 18.000 Euro im Minus war jedes der 232 Weilheimer Betten diesen Mai; bei jenen 150 in Schongau waren es sogar jeweils fast 65.000. Hier brechen die Fallzahlen ein, die Mitarbeiterschaft bröckle. Der Handlungsbedarf sei extrem, so Rauschmeier. Doch sei vieles noch unklar, auch aufgrund der Rahmenbedingungen. „Die Kosten kennen wir, die künftige Erlössituation nicht.“ Schwer abzusehen sei, wie Patienten, Mitarbeiter und niedergelassene Ärzte auf Umstrukturierungen reagieren. Ein- oder zweihäusig weiterzumachen in jeweils unterschiedlichen Größenordnungen hatte die Geschäftsführung geprüft. Dabei wurden neben den Kosten unter anderem auch die Folgen für die Mitarbeiterschaft und die Qualität überblickt.



Zwei Spezialisten für die Zukunft

Zwei „Spezialisten“ zu schaffen scheine am zukunftsträchtigsten, erklärte Rauschmeier. Die Schwerpunktversorgung fiele dem Weilheimer Standort zu, samt umfassender stationärer Versorgung und erweiterter Notfallversorgung. Indes seien sogenannte sektorenübergreifende Versorger vor dem Hintergrund eines steigenden Ambulantieriserungsgrads im Kommen – hierin könne die Zukunft für Schongau liegen. Es entstünde ein regionales Gesundheitszentrum mit ambulanter und stationärer Versorgung sowie einer Basis-Notfallversorgung mit Öffnungszeiten tagsüber (s. Infokasten). Optional möglich wären eine Notfallpraxis, ein tagsüber vor Ort anwesender Notarzt, eine hebammengeführte Geburtshilfe, Geriatrie ambulant, Palliativmedizin und Kurzzeit-Pflege. Als „Spezialität“ könne als Filiale das Weaning-Zentrum bleiben; Verlegungen zwischen Schongau und Weilheim wären möglich.



+ Variante: Die Bettenzahl im Schongauer Krankenhaus würde auf 90 gesenkt, von zuletzt noch 500 Vollzeitstellen blieben 300 erhalten, © Krankenhaus GbmH

Notfälle könnten somit durchaus weiterhin in Schongau behandelt werden – wenn auch nicht alle und nicht immer. „Das ist aber jetzt auch schon nicht mehr der Fall“, so Rauschmeier. Von künftigen Öffnungszeiten von 8 bis 20 oder 6 bis 22 Uhr war die Rede. Ein Arzt, der über Nacht Dienst schiebt – dafür müsse man pro Jahr gleich eine Million Euro drauflegen. Die Qualität der Notfallversorgung könne gemäß Planung aber hoch bleiben, gegebenenfalls unter Hinzunahme des Notfallteams der Weaning-Station.



Die Bettenzahl in Schongau würde auf 90 gesenkt (in Weilheim weiterhin unverändert); von zuletzt noch 500 Vollzeitstellen blieben 300 in der Lechstadt erhalten, hieß es auf Nachfrage Franz Seidels (BfL, Peiting). Das für Weilheim vorgesehene Leistungsspektrum (siehe Infokasten) gebe es weitgehend nur im Paket – zu eng seien Abteilungen aneinander geknüpft. In einem Regionalen Gesundheitszentrum, wie in Schongau geplant, lasse sich da schon flexibler vorgehen.

10,7 Millionen Euro jährlich

Auf jährlich acht Millionen Euro – sechs in Weilheim, zwei in Schongau – müsste sich der Landkreis bei Variante 5 einstellen, die er weiterhin für die Betriebskosten zu stemmen hätte. Dazu kämen über 33 Jahre hinweg voraussichtlich jährlich rund 2,7 Millionen Euro . Denn die beiden Standorte Weilheim und Schongau für ihre gemäß Variante 5 zugedachten Anforderungsprofile fit zu machen, würde weitere 25 (Weilheim) beziehungsweise 20 Millionen Euro (Schongau) kosten. Die Rede war von einer mindestens zweijährigen „Transformation“. Das Problem des Hubschrauberlandeplatzes in Weilheim sei gelöst, sagte Rauschmeier. Clinotel halte das Konzept für schlüssig. „Notfallversorgung 24/7“ an beiden Standorten vorzuhalten sei nicht mehr drin, erklärte Dr. Beck. Er sehe aber eine mögliche Win-Win-Situation.



Weil die Krankenhaus-Geschäftsführung seitens des Kreistags den Auftrag hatte, ihre Varianten gleich mit „Preisschildern“ zu versehen, war auch die Kreiskämmerei immer wieder involviert. Ihr Chef Norbert Merk hielt die Zahlen des Konzepts für belastbar und lobte sie als ziemliche „Punktlandungen“. Das Konzept stimme sie froh, sagte die Landrätin. „Beide Häuser bleiben im Krankenhausplan erhalten.“

Schongau? „Machen Abteilungen nicht mit“

Am 22. September darüber abzustimmen kollidiere nicht mit dem noch bindenden Bürgerentscheid, stellte Georg Leis, Geschäftsleiter des Landratsamtes, auf Nachfrage Falk Sluytermans (SPD, Schongau) in Aussicht. Schongaus Bürgermeister hatte ferner ebenso wie Bettina Buresch (Grüne, Schongau) wissen wollen, warum Variante 5 nicht auch mit zwischen Schongau und Weilheim vertauschten Rollen geprüft wurde. Schließlich, stimmte Kerstin Engel (Grüne, Penzberg) mit ein, sei in Weilheim kaum noch Platz für Erweiterungen vorhanden. Sie sah unter den geprüften Varianten eine vorschnell vollzogene Festlegung.

Verlust an Patienten

Die bereits für Schongau festgestellten Problematiken haben „aber weiterhin Bestand“, bemängelte Dr. Beck in seiner Antwort die Erreichbarkeit der Lechstadt für Patienten und Personal. „Das braucht nicht neu aufgerollt werden, das würde nur Zeit kosten.“ Rauschmeier ging weiter: Der Verlust an Patienten wäre in diesem Fall groß. „Das brächte maximalen Schaden ohne Nutzen.“ Eine Verlagerung nach Schongau – „das machen die Abteilungen nicht mit“.

Brigitte Gronau (Grüne, Weilheim) lobte den „konstruktiven Prozess“, Peter Erhard (CSU, Böbing) sah sich gut informiert und lobte die Konzepterstellung mit „sportlichem“ Zeitplan. Nun gelte es, sich bis 22. September über das weitere Vorgehen klar zu werden. Seidel hoffte, dass das Konzept helfe, den Kreisumlagehebesatz in Zukunft nicht von 54 auf 56 Punkte erhöhen zu müssen. Kreiskämmerer Merk sah dafür schwarz, „wenn wir weiterhin in die Schulen investieren wollen“ (mehr dazu im Bericht zum Kreishaushalt).

Markus Bader (SPD, Rottenbuch) regte an, ein Ratsbegehren anzustreben, falls mit dem Aktionsbündnis bis 22. September keine Einigkeit erzielt wird. „Nur so bekommen wir den nötigen Rückhalt.“ Darüber lohne es sich nachzudenken, fand die Landrätin: „Einen nochmaligen Bürgerentscheid überleben wir wahrscheinlich alle nicht.“