Gebet in Christkönigskirche

Krieg gegen die Ukraine: Penzberg zeigt Flagge und sammelt Hilfsangebote

Von: Andreas Baar

Flagge zeigen: Am Penzberger Rathaus weht eine eigens angeschaffte Ukraine-Fahne. © Andreas Baar

Penzberg – Der Krieg gegen die Ukraine ruft auch in Penzberg auf den Plan. Die Stadt zeigt öffentlich Flagge. Die Pfarrei Christkönig startet Friedensgebete.

„Glück auf Europa“: So endet Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) seinen aktuellen Beitrag auf der städtischen Internetseite. „Die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine machen uns fassungslos“, so der Rathauschef. Korpan erinnert daran, dass viele Ukrainer, vor allem Frauen und Kinder, „auf der Flucht vor dem russischen Angriff“ sind. In den letzten Tagen hätten die Verwaltung, aber auch ihn persönlich, jede Menge Hilfsangebote erreicht – von Kleidung und Geldspenden bis hin zum Wohnraum. Korpan: „Über diese große Hilfsbereitschaft der Bürgerschaft bin ich glücklich und auch stolz!“

„Wir alle können ein Zeichen setzen und helfen.

Penzbergs Stadtoberhaupt wirbt um weitere Unterstützung: „Wir alle können ein Zeichen setzen und helfen.“ Damit die Hilfen gezielt zur Unterstützung der Flüchtlinge gesammelt werden können, hat die Verwaltung eine Kontaktstelle im Rathaus eingerichtet (siehe Kasten). Außerdem hat der Landkreis Weilheim-Schongau laut Korpan eine Koordinierungsstelle und -gruppe für die Zuweisungen von Flüchtlingen aus der Ukraine eingerichtet.

Ukraine-Fahne hängt am Rathaus

Am vergangenen Freitag gegen 14 Uhr zeigte auch die Stadt Flagge für den vom Krieg gebeutelten osteuropäischen Staat: An der Stadtplatzseite des Rathauses flatterte die ukrainische Fahne im kühlen Wind. Das Exemplar war eigens über das Landratsamt organisiert und am Donnerstag in Weilheim abgeholt worden – im gut bestückten Fundus hatte sich keine Ukraine-Fahne gefunden. Der Bauhof musste sie allerdings noch umbauen, damit sie ordnungsgemäß aufgehängt werden konnte. Was aber schnell passierte, und so konnte Bauhofleiter Christian Eberl nachmittags zufrieden auf das Werk hinaufschauen. Die Fahne soll „bis auf Weiteres“ am Rathaus hängen bleiben, erklärte Iris Futterknecht von der Abteilung Kommunikation, Kultur und Wirtschaft auf Nachfrage.



Kontaktstellen für Hilfsangebote Penzberger Bürger die für Ukraine-Flüchtlinge eine private Unterkunft zur Verfügung stellen wollen, können sich beim Rathaus melden. Kontakt: E-Mail an kommunikation@penzberg.de oder Telefon 08856/813-510 (Mitarbeiterin Iris Futterknecht steht dort auch für weitere Fragen zur Verfügung). Die Angebote werden gebündelt an das Landratsamt übermittelt und dort koordiniert.

Wer Geld für die Menschen in der Ukraine spenden will, finden auf der städtischen Internetseite www.penzberg.de eine Auflistung von Hilfsorganisationen und deren Bankverbindungen. Sachspenden können laut Rathaus aktuell an die bekannten, offiziellen Hilfsorganisationen gespendet werden. Sobald jedoch die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine im Landkreis eintreffen, werde der Bedarf an Sachspenden noch einmal eruiert und die Bürger entsprechend informiert.

Im Landratsamt Weilheim-Schongau wurde eine zentrale Meldestelle unter ukrainehilfe@lra-wm.bayern.de sowie eine Hotline mit der Telefonnummer 0881/681-1223 eingerichtet.

Auch der Freistaat hat einen zentrale Kontakt eingerichtet. Innenminister Joachim Herrmann gab am vergangenen Freitag den Startschuss für die Website www.ukraine-hilfe.bayern.de. Auf der Website können Bürger „unkompliziert ihre Hilfsangebote hinterlegen“, heißt es vom Ministerium. Gefragt seien insbesondere Dolmetscher und Personen mit ukrainischen Sprachkenntnissen, die bei Behördengängen oder Ähnlichem unterstützen. Zudem können auf der Website Angebote für Wohnungen sowie Transportdienstleistungen hochgeladen werden. Koordiniert und gebündelt würden diese von den Regierungen und Kommunen, die bei Bedarf auf die Anbieter zukommen.

Pfarrer Bernhard Holz betete mit rund 40 Gläubigen in der Christkönigskirche für Frieden. © Pfarrei Christkönig

Gebet in Christkönigskirche

Am vergangenen Donnerstagabend um 18 Uhr startet in der Christkönigskirche eine Reihe mit Friedensgebeten. Dazu hatte die Pfarrei eingeladen, um gemeinsam für die Menschen in der Ukraine und allen, die weltweit unter Krieg, Gewalt und Ausbeutung leiden, zu beten. Rund 40 Teilnehmer hatten sich zum Auftakt eingefunden, berichtete Pfarrer Bernhard Holz. Er mahnte, dass seit einigen Tagen in der Ukraine die Waffen sprechen. „Politik und Diplomatie haben versagt und die Menschlichkeit ist auf der Strecke geblieben.“

Beten für den Frieden Das „Gebet für den Frieden und die Anliegen und Nöte unserer Zeit“ findet jeweils am Donnerstag um 18 Uhr in der Christkönigskirche in Penzberg statt. Infos auf www.christkoenig.de.

Frieden für ganze Welt

Holz erinnerte, dass viele Verantwortliche der Religionen dazu aufgerufen haben, „das sinnlose Töten, die unnötige Anwendung von Waffengewalt und anderer kriegerischer Mittel zu stoppen und Wege zu Frieden und Versöhnung zu suchen“. Man sei an diesem Abend versammelt, um Solidarität mit den unmittelbar Betroffenen in der Ukraine zu zeigen und für den Frieden dort, aber auch in der ganzen Welt zu beten. Der Pfarrer betonte: „Wir glauben an einen Gott der Menschlichkeit und des Friedens.“ Die Friedensgebete sollen donnerstags fortgesetzt werden. Angedacht sind sie über die Fastenzeit. „Möglicherweise werden wir auch andere Themen aufgreifen“, sagt Holz der Rundschau – uns zwar Themen, „wo Unfrieden herrscht“.