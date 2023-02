Kritik in Penzberg: MVV-Tarifzone ist eine „Ungleichbehandlung“

Penzberg - Gleiche Entfernung, aber anderer Preis: Stadtrat Armin Jabs (BfP) kritisiert die MVV-Tarifzone für Penzberg - er verweist auf Nachbarorte.

Der Beitritt zum MVV-Tarifverband beschäftigt die politischen Gremien der Landkreise Weilheim-Schongau und Bad Tölz-Wolfratshausen seit Längerem. Die Stadt Penzberg ist bereits seit Dezember 2020 mit der Buslinie 374 aus Wolfratshausen im MVV-Netz drin. Doch BfP-Stadtrat Armin Jabs kritisiert eine „Ungleichbehandlung“ der Stadt beim Tarifsystem.



Andere Zone käme billiger

Aus dem aktuellen „MVV Netzplan Gesamt“ gehe hervor, dass Penzberg in der Tarifzone 6 verortet sei, so Jabs. Dagegen befänden sich die benachbarten Bad Heilbrunn und Bad Tölz sowie auch Moosburg, Dorfen, Wasserburg am Inn und Dasing, „die mindestens so weit von München entfernt liegen wie Penzberg“, in der Tarifzone 5/6. Dies bedeutet, dass diese Orte tariflich sowohl zur Zone 5 als auch zur Zone 6 zälhen „und je nach Fahrtrichtung der besseren Tarifzone angehören“, sagt Jabs. Er hat es nachgerechnet: Eine MVV-Einzelfahrkarte von Penzberg nach München koste aktuell 14,80 Euro – sollte Penzberg der Zone 5/6 angehören, dann nur 13 Euro.



Tarifzone 5/6 gefordert

„Aufgrund dieser für mich nicht nachvollziehbaren Ungleichbehandlung“ fordert Jabs, dass Penzberg ebenfalls in die Tarifzone 5/6 gesteckt wird. Der BfP-Fraktionschef sieht kein Argument, dass dagegen spreche. Im Gegenteil: So würden Reisende von und nach Penzberg, aus/nach München/Wolfratshausen per Bus oder Zug über Tutzing „den selben günstigen Fahrpreis erhalten“ wie Reisende auf der Route Bad Heilbrunn-München zum Beispiel per S-Bahn und Bus über Wolfratshausen.

Anliegen abgelehnt

Jabs hatte sein Anliegen bereits im Weilheimer Landratsamt und beim MVV direkt vorgebracht – leider sei es zuletzt vom Münchner Verkehrsverbund negativ bescheiden worden. „Es gab wohl auch keine politischen Fürsprecher, dass Penzberg analog Bad Heilbrunn in die Zone 5/6 eingruppiert wird.“ Jabs vermutet letztlich auch Zuschussgründe beim ÖPNV für die jetzige Einteilung.

Der Penzberger startet nochmals eine Versuch, Penzberg in eine günstigere Tarifzone zu bekommen. Doch dafür „benötigt man einen gemeinsamen Willen aller Beteiligten, inklusive der Politik“, macht Jabs deutlich – und macht Druck: „Das Zeitfenster hierfür schließt sich bald.“ Denn dann seien alle Umstellungen bei Netzplänen, Fahrkartenautomaten und Apps gestartet.

Für Jabs ist eines klar: Wenn man die Bürger, auch die Gelegenheitsfahrer, zum Umstieg vom Auto auf den ÖPNV bewegen wolle, „dann sollte man wegen ,ein paar Euro‘ an Zuschüssen nicht solche Winkelzüge durchführen und zwei Nachbarorte mit einer nahezu identischen Entfernung zu München, in unterschiedliche Zonen einteilen“.