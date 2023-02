Kritische Bilanz im Finanzausschuss: Zukunft von „Hannis Eismärchen“ unklar

Von: Max Müller

Teilen

Auf künstlichem Geläuf: „Hannis Eismärchen“ zog dieses mal weniger Besucher an. Dies war ein Grund für das dicke Minus der Veranstaltung. © Andreas Baar

Penzberg – Die Organisatoren von „Hannis Eismärchen“ sehen sich mit ernüchternden Zahlen konfrontiert. Die Zukunft der städtischen Veranstaltung steht nun in den Sternen.

„Das Plastikmärchen ist krachend gescheitert“, resümierte Christian Abt (CSU) in der letzten Sitzung des Penzberger Finanzausschuss vergangenen Mittwoch (8. Februar). Auch wenn es bei der Zusammenkunft mit den Organisatoren von „Hannis Eismärchen“ auch Lob von den Stadträten gab, war den meisten Anwesenden klar: Die Zukunft der Veranstaltung ist zwar noch unklar, aber der künstliche Untergrund der Bahn war wohl eine einmalige Geschichte.

Die Rückmeldungen, welche die Stadt erreichten, prangerten ebenfalls die schlechten Bedingungen auf der Plastikbahn an: „Kunststoff ist scheiße“, lautete da beispielsweise der O-Ton in einer Nachricht. Eigentlich wollte die Stadt der Umwelt zuliebe ja mit dem künstlichen Geläuf Energie einsparen. Dabei ging es vor allem um die Generatoren, die bei zu warmen Temperaturen auf Hochtouren laufen um das Eis runterzukühlen. Das gelang auch: Um knapp 50 Prozent konnte man die Energiekosten reduzieren. Die Umwelt wurde heuer aber durch einen anderen Faktor in Mitleidenschaft gezogen. „Wir hatten viel Plastik-Abrieb. Eine Restmülltonne (120 Liter) ist pro Tag zusammengekommen“, berichtete Bürgermeister Stefan Korpan (CSU).

Schädlich für die Umwelt: Pro Tag kamen beim Eismärchen circa 120 Liter Plastik-Abrieb zusammen. © Max Müller

„Hannis Eismärchen“ lockte diese Mal weniger Besucher auf das Eis. Hauptgrund dafür war vor allem der neue Plastikuntergrund, der als energiesparende Alternative getestet wurde. Die Besucherzahlen fielen im vergleich zur Veranstaltung 2019/20 von 17.366 heuer auf 8205. Ein Einbruch von mehr als 50 Prozent.

Ein dickes Minus für die Stadt

Erschreckend gestalteten sich auch der finanzielle Verlust für die Stadt: 2019/20 lag das Minus bei -1241,06 Euro, heuer lag man bei einem Minus von -132.730,25 Euro. Das lag laut den Organisatoren Alexander Bergel und Monika Engel (beide Stadtverwaltung) an verschiedenen Faktoren: Die künstliche Plastikbahn allein war 50.000 Euro teurer als die Variante bei den Vorgänger-Veranstaltungen. Hinzu kamen noch die bereits erwähnten Einbrüche bei den Besucherzahlen. Viele Penzberger kamen mit der Beschaffenheit der Bahn nicht zurecht. Zudem fielen auch noch große Sponsoren wie Roche (15.000 Euro) weg und Deko-Arbeiten mussten an externe Anbieter vergeben werden. Der städtische Bauhof war mit der Anbringung der neuen Weihnachtsbeleuchtung beschäftigt.

Nikolaus auf Kufen: Auch der Heilige konnte die Besucherzahlen der Veranstaltung nicht retten. © Stadt/Gerard

„Mir hat es das Herz zerrissen. Da kam einfach keine Stimmung auf“, so Elke Zehetner (SPD) im Hinblick auf die geringen Besucherzahlen. CSU-Stadtrat Abt ergänzte: „Auch die Standbetreiber haben gejammert wegen den fehlenden Besuchern.“

Wo geht die Reise hin?

Wie es weiter gehen soll mit „Hannis Eismärchen“ soll bis April/Mai entschieden werden, hieß es im Ausschuss. Im Gremium wurden bereits diverse Vorschläge vorgebracht. Christian Abt würde sich eine Art „Mini-Tollwood“ auf der Berghalde wünschen. Auch über eine mögliche Terminverlegung in die Ferienzeit wurde diskutiert. Ob das „Eismärchen“ noch einmal stattfindet steht jedoch in den Sternen. Wahrscheinlich ist nur, dass die Variante mit Plastikeis endgültig vom Tisch ist.