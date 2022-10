Künftig auch in Penzberg: Caritas bietet Schuldnerberatung an

Von: Andreas Baar

Die Kreis-Caritas erwartet wegen der aktuellen Preissteigerungen und Krisen mehr Ratsuchende bei der Schuldnerberatung (Symbolbild). © IMAGO / IlluPics

Penzberg – Der Caritas-Kreisverband eröffnet in Penzberg eine Schuldner- und Insolvenzberatung. Start im Pfarrzentrum Christkönig soll noch im Oktober sein.



Mit der Einrichtung erfüllt sich ein Wunsch von Penzberg Miteinander (PM). Die Fraktion hatte im Februar den Antrag eingereicht, dass eine Schuldner- und Insolvenzberatung für die heimischen Bürger eingerichtet wird. Die Antragsteller verwiesen auf ähnliche Angebote in Weilheim und Schongau und begründeten ihr Anliegen mit steigendem Bedarf auch in Penzberg. Die Verwaltung teilte grundsätzlich diese Einschätzung, weil die Situation vieler Haushalte durch die neuen Krisen verschärft sei. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) hatte in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses die gute Nachricht: Der Kreistag habe nichtöffentlich beschlossen, dass der Landkreis als Träger in Penzberg eine fest eingerichtete Beratungsstelle einrichtet – und damit die Kreis-Caritas beauftragt. Allerdings ging die Initiative nicht vom Stadtrat aus, bemerkte der Bürgermeister, sondern sei vom Landratsamt umgesetzt worden.



Bietet künftig Schuldner- und Insolvenzberatung in Penzberg an: Gabriele Schweiger-Koterba von der Caritas im Landkreis Weilheim-Schongau. © Privat

Gelernte Bankkauffrau

In Penzberg wird Gabriele Schweiger-Koterba (57) vor Ort sein. Sie ist eine von drei Beraterinnen der Caritas in Weilheim. Die Bankkauffrau, die Betriebswirtschaftslehre studiert hatte und unter anderem bei der Handwerkskammer Dozentin war, ist seit 1. September beim Kreisverband beschäftigt. Ihre Beratungen sollen in den ehemaligen „Oase“-Räumen im Pfarrzentrum Christkönig stattfinden – wo die Caritas auch einen Seniorentreff einrichten will und es bereits einen Pflegestützpunkt des Landkreises gibt.

Anfangs halber Tag angedacht

Die Schuldner- und Insolvenzberatung sollte „je eher desto besser“ starten, betonte Schweiger-Koterba im Sozialausschuss – wohl noch Mitte Oktober. Die Zeiten würden sich nach Bedarf und räumlichen Verfügbarkeiten richten, erklärte sie. Angedacht ist anfangs ein halber Tag, der ausgeweitet werden könnte. Dass der Bedarf hoch ist und steigen wird, davon ist Schweiger-Koterba überzeugt. Gerade wegen der steigenden Energiekosten fürchtet sie, dass die Berater Anfang kommenden Jahres „verstärkt Klienten kriegen.

Als Beratungstag kristallisiert sich derzeit der Dienstag heraus, wie Caritas-Geschäftsführer Thomas Koterba, auf Rundschau-Nachfrage mitteilt. Allerdings sei dies noch nicht zu 100 Prozent fix. Mittwochs zum Beispiel hält der Landkreis im Pflegestützpunkt seine Beratungen ab.

Immer mehr Menschen suchen Rat

Laut Koterba kamen in den letzten Jahren von den Ratsuchenden, die die Schuldnerberatung der Caritas in Weilheim aufsuchten, zwischen 20 und 25 Prozent aus Penzberg. 2020 wurden 348 Kontakte gezählt, davon fast 100 aus Penzberg. 2021 stieg die Zahl auf insgesamt 615 (141 aus Penzberg) an. „Und für 2022 scheint sich der Anstieg zu verstetigen“, so Koterba mit Blick auf Energiekosten und Inflation.



Ab Januar noch mehr Stunden

Koterba warnt davor, dass die „soziale Schere“ mit zunehmender Geschwindigkeit immer weiter aufgeht. Der Caritas-Geschäftsführer hatte deshalb mit der Herzogsägmühle die Aufstockung der Stellen in der Schuldnerberatung beantragt. Was auch geschah. Zum 1. September wurde den 20 Stunden zusätzlich geschaffen. Davor waren zwei Fachkräfte mit je 24 Stunden beschäftigt. Ab 1. Januar 2023 werden die wöchentlichen Stunden nochmal um zehn bis 15 Stunden aufgestockt. Damit könne der Penzberger Beratungsumfang je nach Nachfrage auf ein bis zwei Tage ausgeweitet werde, heißt es von der Stadtverwaltung.