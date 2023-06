Kupferkabel und Werkzeug im Visier: Diebe suchen Baustelle in Penzberg heim

Von: Andreas Baar

Gestohlen wurden laut Polizei neben dem Werkzeug noch circa 50 Meter Kupferkabel, das zum großen Teil bereits in den Wänden verbaut war. © panthermedia/3dmentat

Penzberg - Diebe haben auf einer Baustelle in Penzberg ihr Unwesen getrieben. Neben Werkzeugen verschwand auch Kupferkabel.

Zu dem Diebstahl kam es im Zeitraum von Samstag (28. Mai) bis Montag (30. Mai), 9 Uhr, auf einer Baustelle im Penzberger Ortsteil Reindl. Unbekannte Täter entwendeten laut Polizei eine Makita Bohrmaschine, einen Makita Bohr – und Akkuschrauber, ein Makita Baustellenradio sowie circa 50 Meter Kupferkabel, das zum großen Teil bereits in den Wänden verbaut war. Der oder die Täter waren in den Rohbau über eine mit Baugittern verschlossene Tiefgarage eingedrungen. Da die Kabeltrommel so schwer war, dass sie allein nicht getragen werden kann, geht die Polizei von mehreren Tätern aus. Der Wert der gestohlenen Ware beläuft sich auf circa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten , sich bei der Polizei in Penzberg unter Telefon 08856/92570 zu melden.