Kurioser Unfall in Iffeldorf: Gesamtschaden von 23.000 Euro

Von: Max Müller

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden des Unfalls auf rund 23.000 Euro (Symbolbild), © tka

Iffeldorf - Ein kurioser Unfall ereignete sich in Iffeldorf: Aus unbekannten Gründen beschleunigte auf einmal der Wagen eines Iffeldorfers (20).

Als ein 20-jähriger Iffeldorfer seinen BMW am Dienstag (21. Februar) gegen 18.30 Uhr vorwärts aus der Garage fahren wollte, beschleunigte das Fahrzeug laut Polizei aus ungeklärter Ursache plötzlich stark und touchierte eine Betonsäule in der Garage. Danach schoss der Wagen weiter vorwärts und rammte den seitlich vor der Garage parkenden BMW eines Angehörigen. Zudem fuhr das Auto über den Fuß einer neben dem Fahrzeug stehenden 61-jährigen Frau und verletzte diese leicht.

Anschließend raste der BMW des Iffeldorfers laut Polizei unkontrolliert aus der Hofeinfahrt in den Gartenzaun eines Nachbarn und kam an einem Baum in dessen Garten zum Stehen. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht. Der Schaden am BMW des 20-Jährigen wird auf ca. 15.000 Euro, der Schaden des gerammten Fahrzeuges auf ca. 3000 Euro geschätzt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 23.000 Euro. Laut Polizeihauptkommissarin Susanne Kettel hatte der 20-Jährige einen Atemalkoholwert von 0,0.